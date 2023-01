FOTO: Marjorie De Sousa paraliza Instagram en ajustado traje de baño floral

Marjorie De Sousa se corona como la reina de los bañadores con un look que fue perfecto para llevarse todas las miradas. La bella actriz venezolana compartió en sus cuentas de Instagram y Facebook una foto en la que se le ve luciendo su curvilínea silueta un ajustado traje de baño floral con el que paralizó las plataformas digitales en las que lució toda su hermosura y elegancia.

La estrella de televisión, que tuvo una exitosa participación en "La Desalmada", dejó claro que no le teme a los atuendos más reveladores que resalten su silueta, algo que ya ha demostrado con sus looks de playa, pues De Sousa es una de las famosas que mejor luce los bikinis que están en tendencia, y así lo confirmó en el verano del 2022 al presumir cuerpazo en coquetos diseños de lentejuelas.

Marjorie De Sousa se luce en coqueto bañador

La también cantante y modelo, de 42 años, compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen 9.2 millones de admiradores, una postal en la que se le puede ver presumiendo su silueta en un coqueto bañador de estampado floral con tonos lila y ocre, pieza que llama la atención por su abertura en un costado debajo del busto y que está decorada con un anudado que le da un toque chic al atuendo.

Marjorie se llevó todas las miradas con su elegante bañador. Foto: IG @marjoriedesousa

"Enero 2023 #teamo ME GUSTAS", fueron las palabras con las que Marjorie compartió la instantánea que ha causado furor entre sus millones de seguidores, quienes no pudieron evitar llenarla de halagos y elogios como: "Bellísima mi Marjo", "Hermosa como siempre", "Mi bella marjo esa malla te queda maravillosamente muy hermosa. Te deseo todo lo mejor para este maravilloso 2023" y "la más bella venezolana del big show"; entre muchos otros.

La publicación de la actriz ha generado casi 30 mil "me gusta" en sólo unas horas, aunque no es la primera vez que la también modelo causa impacto con sus looks entre sus seguidores, pues la venezolana constantemente consiente a sus admiradores posando en atuendos con los que deja poco a la imaginación y destaca al máximo su belleza y figura, la cual le ha hecho ganar fama en las redes sociales.

La nacida en Caracas, Venezuela, ha tenido gran éxito en la televisión mexicana, pero no se ha salvado de la polémica, esto por las declaraciones que en más de una ocasión ha dado su expareja, el también actor Julián Gil, quien se comprometió en el mes de diciembre, de quien se divorció en el 2017 y se ha mantenido en un pleito, ya que él asegura que no puede ve a su hijo Matías Gregorio, pequeño que actualmente tiene 5 años.

La venezolana se luce hermosa en bikini. Foto: IG @marjoriedesousa

De Sousa comenzó su carrera en los medios haciendo comerciales para televisión y trabajando como modelo en su natal Venezuela. "Amores verdaderos", "Hasta el fin del mundo", "Sueño de amor, "Mi marido tiene familia", "Al otro lado del muro", "Un poquito tuyo" y "Amores que engañan", son algunas de sus últimas telenovelas en las que ha demostrado su talento y ha destacado por su belleza.

