Marjorie De Sousa cautiva en arriesgado vestido brillante para Navidad

Marjorie De Sousa cautivó a sus millones de fans en las redes sociales con su look de temporada. Fue en su cuenta oficial de Instagram donde la actriz presumió un arriesgado vestido brillante, perfecto para las fiestas de Navidad, con el que robó suspiros al lucir su curvilínea silueta y se confirmó como una de las mujeres más bellas de la pantalla chica y también como un ícono de estilo.

La actriz, de 42 años, que recientemente participó en la telenovela "La Desalmada", dejó claro que no le teme a mostrarse con los atuendos más reveladores, algo que ya ha confirmado con sus looks de playa, pues De Sousa es una de las famosas que mejor luce los bikinis que están en tendencia, sin embargo, en esta ocasión se lució con un estilo perfecto para las fechas que se aproximan.

Marjorie de Sousa se luce en revelador vestido

La originaria de Venezuela compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 9.1 millones de fans, un video y una foto los que se le puede ver presumiendo su curvilínea figura en un vestido asimétrico que destaca por su escote de estilo reina Ana combinado con una abertura sensual que le da un toque moderno a la pieza, misma que llama la atención por su color negro con brillantes.

Marjorie enamora en revelador vestido. Foto: IG @marjodsousa

"Señoras y señores AMOOOO DICIEMBRE @danielalonsofoto @enricobompani @elcamerinosaloon @vane.arellano1 @ronaldoanzuresmx" y "Oye!!! mañana nos vemos tempranito por @telemundo en @hoydia y más #photoby @danielalonsofoto #styling @enricobompani #makeup @vanessaarellanomakeup #hairstyle @elcamerinosaloon", fueron las frases con las que Marjorie compartió las imágenes que han causado furor entre sus millones de seguidores.

Las publicaciones de la actriz han generado casi 30 mil "me gusta" y cientos de halagadores comentarios, aunque no es la primera vez que la también modelo causa impacto con sus looks, pues la venezolana constantemente consiente a sus admiradores en atuendos con los que deja poco a la imaginación y destaca al máximo su belleza y figura, la cual le ha hecho ganar fama en las redes sociales.

La nacida en Caracas, Venezuela, ha tenido gran éxito en la televisión mexicana, pero no se ha salvado de la polémica, esto por las declaraciones que en más de una ocasión ha dado su expareja, el también actor Julián Gil, con quien sostuvo una relación por varios años y se divorció en el 2017, y quien asegura que no puede ve a su hijo Matías Gregorio, pequeño que actualmente tiene 5 año.

De Sousa comenzó su carrera en los medios haciendo comerciales para televisión y trabajando como modelo en su natal Venezuela. "Amores verdaderos", "Hasta el fin del mundo", "Sueño de amor, "Mi marido tiene familia", "Al otro lado del muro", "Un poquito tuyo" y "Amores que engañan", son algunas de sus últimas telenovelas en las que ha demostrado su talento y ha destacado por su belleza.

Se luce con los mejores looks de temporada. Foto: IG @marjodsousa

