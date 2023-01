VIDEO | Carin León y el sensual paso de baile que no pasa desapercibido en redes sociales

El sonorense Carin León además de buen cantante ha dejado claro que también es un excelente bailarín, pues hay videos que comprueban sus evidentes movimientos de cadera mientras interpreta alguna de las cumbias de su repertorio musical, entre las que destaca “La boda del huitlacoche”.

Carin León es actualmente una de las estrellas más importantes del género regional mexicano, ahora está en Estados Unidos en donde realiza una gira por diversas ciudades y en donde cautiva en vivo a las personas que asisten a disfrutar de cada pieza de su carrera, pues canta de todo, desde corridos hasta canciones románticas.

Óscar Armando Díaz De León Huez es el nombre real de Carin, tiene 33 años y a finales del 2022 lanzó de manera sorpresiva un disco titulado “Cura local”, el álbum está integrado solo por duetos con varios artistas de su estado natal Sonora, pues de esta forma realiza un homenaje para todos los que en algún momento fueron su inspiración artística.

“Cura local” es un disco en vivo y presenta temas como “Línea telefónica” con Grupo Yndio, “Triste luna” con Los Apson, “Las Higueras” con Fabian Gómez, “El guardia” con Los Honorables, “Celos” con Óscar Toscano “El Boca aguada”, “El Caprichito” con Martin Ramos y “Abrígame” con Alex Ramírez y su Grupo Profetas, por mencionar algunas.

La estrella fue acreedora al Latin Grammy en 2022 por el tema “Como lo hice yo” en la que trabajó con la banda pop Matisse, además en ese año también terminó su relación laborar con la empresa Tamarindo Rekordsz, que impulsó su carrera y con la que logró los éxitos que ahora goza, pero Carin ahora empieza su vida profesional con su propia marca CL Music.

Pero no todo es triunfo en la vida de Carin León, hace unos días causó revuelo por mencionar que no estaba del todo de acuerdo con la nueva canción de Shakira “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, en la que habla de su ex relación con Gerard Piqué, pues considera que es faltarle el respeto a lo que hacen como artistas.

