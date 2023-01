Sobrina de Anel Noreña explota tras la muerte de su tía, cuidada por la heredera de José José

Chayo, sobrina de Anel Noreña, se encuentra muy molesta con la actriz y heredera de José José, debido a que le ocultó a la familia la muerte de su tía Gabriela Noreña. La familiar de celebridad explotó contra ella y aseguró que es "manipuladora y mentirosa", pues la señora se encontraba a su cuidado, no obstante, la ex pareja de "El príncipe de la canción" la mandó a un asilo; asimismo, despotricó contra José Joel, por seguir los pasos de su madre.

Hace una semana, se dio a conocer el fallecimiento de Gaby, hermana de Anel Noreña, y a partir de entonces recayeron en ella una serie de acusaciones por parte de la familia de la famosa, debido a que aseguran que no les informó sobre la pérdida. Esta vez, Chayo ofreció una entrevista con la revista Tv Notas en la que habló sobre la verdadera personalidad de la exesposa de José José, quien podría haber querido aprovecharse de la situación.

Anel Noreña es manipuladora y mentirosa, asegura su sobrina

La hija de Manuel Noreña, hermano de la artista, se dijo molesta debido a que su tía no les avisó de la muerte de Gaby, quien desde hace algunos años tenía problemas de salud y necesitaba cuidados. La mujer se encontraba en Estados Unidos, ya que era ciudadana norteamericana, sin embargo, en diciembre se fue a vivir con Anel, por lo que se encontraba muy emocionada, pero la artista, 78 años, ingresó a su hermana menor a un asilo, pues de acuerdo a la versión de la ex del intérprete de "El triste", está viviendo con una amiga.

Anel Noreña iba a cuidar a su hermana que tenía problemas de salud Foto: Especial

"Anel dijo que Gaby iba a vivir con ella y no sé por qué la metió a ese asilo, ¿la iban a cuidar médicamente?, ¿quién lo estaba pagando?, dudo que Anel", dijo Chayo, quien destacó que fue la novia de José Joel, Karla, fue la que le avisó a otro de sus familiares sobre el fallecimiento de su tía, y fue así que su Manuel y su otra hermana, Marcela, conocieron el terrible suceso. Destacó que se puso en contacto con Marysol Sosa, para reclamarle por no decirle a la familia, y ella tampoco estaba enterada, ya que hay que recordar que está distanciada de su mamá y hermano.

La sobrina de Anel, indicó que desconoce por qué su tía no le dijo nada sobre la muerte de Gaby, no obstante, aseguró que fue ella quien le advirtió a José Joel sobre las implicaciones si no confirmaban el fallecimiento a la embajada de Estados Unidos. “Yo le envié un mensaje a Pepito diciéndole: ‘¿sabes qué?, se tienen que comunicar conmigo inmediatamente para saber qué está pasando, porque Gaby se fue con su tarjeta donde recibía sus beneficios y tu mamá es muy capaz de cometer fraude y quedarse con esos beneficios”.

Además, aseguró que Anel Noreña es una persona manipuladora y mentirosa, pues no sólo en los años 80 metió a Gaby a un hospital mental para que le hicieran una terapia de electrochoques, también acusó a su papá de haberse quedado con el dinero de José José, por lo que toda la familia se tuvo que mudar a Estados Unidos: "Todo fue mentira, mi papá no le robó ni un quinto. Que yo sepa, ella (Anel) fue la que empezó todo”, acusó.

“Lo principal es que la gente deje de creerle, que por favor no le den ni un cinco, (...) la única razón por la que está involucrada con la Iglesia, es porque era una manera de ganar dinero. Mi primo también está loco, y pobrecito, espero que no acabe como su papá: alcohólico y solo. Yo no sé cómo un hombre que ya casi va a cumplir 50 años, sigue apoyando a su mamá, con todas sus pe$%&#$%&#", destacó.

