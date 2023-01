¿Guiño a Luis Miguel? Aracely Arámbula se inspira en Shakira y canta a todo pulmón: "Las mujeres ya no lloran"

La canción de Shakira con el argentino Bizarrap sigue dando de qué hablar, ya que se ha convertido en un himno que ya suena en las discotecas de todo el mundo, donde miles de mujeres se identifican con la letra y alzan la voz para visibilizar la violencia que se vive en la relación. Cabe señalar que la cantante colombiana ha dejado ver el proceso de duelo que está teniendo con su expareja Gerard Piqué.

De igual forma, en redes sociales se ha vuelto tendencia que sin impotar el trabajo, clase social u oficio, las mujeres toman una parte de la canción de Shaki para enviar un mensaje de fuerza, de mucho amor propio y de romper el amor romántico que tanto daño le ha hecho a las mujeres a lo largo de la historia. Una de las mujeres que se sumó a esta iniciativa fue Aracely Arámbula y los usuarios están especulando que la mandó una tiradera al mismisimo Luis Miguel.

El éxito de Shakira está subiendo como la espuma pues únicamente en un día logró más de 8 millones de reproducciones y se colocó entre las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo. Desde que se anunció la separación entre la cantante de "Pies descalzos" y el exjugador de Barcelona sus nombres no han parado de escucharse en todos los medios de comunicación.

A pesar de que un sector de la opinión pública ha catalogado la canción de Shakira como violenta por la percepción que puedan tener sus hijos o como machista por el comentario que hizo sobre actual novia de Piqué al compararla con un reloj Casio, la realidad es que el otro sector de la gente señala a la colombiana como la víctima que sufrió demasiada violencia e infidelidad por parte de la que era su esposo.

Regresando a lo que nos trajo a esta nota es Aracely Arámbula, quien a través de TikTok subió un video donde se aprecia cantando la sesión 53 de Bizarrap. El clip ya tiene más de un millón de visitas y vemos a una mujer tranquila, empoderada, que se está divirtiendo y demostrando que no se necesita de un hombre para ser feliz.

El fragmento de “Music session #53” que cantó en playback la actriz mexicana fue:

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Entre los comentarios que le dejaron a la también actriz fueron: "Sabía que eras team Shakira”, “Clara-mente faltabas tú haciendo el tren, tam Shaki” y “Claramente ella también factura”. Los dichos claro que hicieron alusión a la relación que sostuvo entre 2005 y 2009 con Luis Miguel.

