Aracely Arámbula paraliza el 2023 al desafiar las restricciones de las redes

Aracely Arámbula es una de las actrices más importantes no sólo de nuestro país sino también de Latinoamérica teniendo en cuenta que gracias a sus interpretaciones en series y telenovelas, ha logrado ganarse el cariño de todo el público. También, incursionó en un momento en el canto, pero no tuvo tanto éxito. Es conocida además por haber sido la ex pareja de Luis Miguel y por ser la madre de sus dos hijos. A través de su cuenta de Instagram, demostró que a su edad sigue siendo una de las mujeres más hermosas de todas y lo hizo con un posteo que desafío la censura.

Pasó un 2022 muy exitoso para Aracely Arámbula, teniendo en cuenta que fue la protagonista de varios proyectos laborales, empezando por la nueva versión de ‘La Madrastra’ la cual protagonizó junto a Andrés Palacios. Posteriormente, estuvo en la segunda temporada de ‘La Doña’ y además estuvo en el rodaje de la serie ‘La Rebelión’. Con esto, demuestra que es una de las actrices más importante de la actualidad.

Aracely Arámbula, destacada actriz. Fuente Instagram @aracelyarambula

En los últimos días, Aracely Arámbula celebró el cumpleaños número 16 de uno de sus hijos que tuvo con el exitoso cantante Luis Miguel. La actriz decidió hacer un gran festejo, y uno de los grandes ausentes fue el Sol de México. Además, algunas fuentes indican que la batalla legal entre los padres habría llegado a su fin luego de que el intérprete de ‘La Incondicional’ haya saldado la deuda económica hacia sus hijos.

Aracely Arámbula desafió los límites de Instagram

A través de su cuenta de Instagram donde tiene más de seis millones de seguidores, Aracely Arámbula demostró porqué sigue siendo una de las mujeres más hermosas de todas. Con 47 años, la ex de Luis Miguel confirma que tiene un cuerpo privilegiado y lo hizo luciendo su increíble figura frente al espejo y con poca ropa, con lo que hizo desafiar los límites de la red social de la camarita.

Aracely Arámbula enamoró a todos. Fuente Instagram @aracelyarambula

En otro de los posteos, se ha podido ver a Aracely Arámbula luciendo su esbelto cuerpo mediante ajustados vestidos o conjuntos de lencería. Quien seguirá los pasos de la protagonista de ‘La Madrastra’ es su sobrina, Abigail Arámbula quien ya finalizó los estudios de actuación y también es dueña de un cuerpo envidiable.



Aracely Arámbula enamora con conjuntos de lecnería. Fuente Instagram @aracelyarambula

