De frente, la sobrina de Aracely Arámbula eleva la temperatura con su hermosura

Abigail Arámbula acaba de iniciar sus pasos dentro de la actuación y si bien todavía no ha sido convocada para protagonizar algún papel protagónico, tiene un gran futuro por delante. Además, es conocida por ser la sobrina de Aracely Arámbula, una de las actrices más importantes de la televisión de nuestro país y de América Latina. La joven, demuestra también su belleza en sus redes sociales y en su cuenta de Instagram presumió su figura luciendo un ajustado vestido con el que hizo elevar la temperatura.

En los últimos días, Abigail Arámbula anunció una feliz noticia para sus seguidores y se trata de su graduación como actriz en el Centro de Educación Artística de Televisa Eugenio Cobo, lugar donde se han graduado importantes actores. En todo momento, la joven ha contado con la tutela y apoyo de su tía, quien seguramente la recomendará para algún papel en alguna telenovela o serie. Es una de las grandes promesas de la actuación.

Abigail Arámbula, sobrina de Aracely Arámbula. Fuente Instagram @abigailarambulamx

Abigail Arámbula no para de agradecerle a su tía, Aracely Arámbula por todo el apoyo que le ha dado, teniendo en cuenta que estuvo en cada momento de la joven. Por otro lado, ha estado cerca de la ex de Luis Miguel en los momentos más duros que fue cuando falleció el padre de la protagonista de ‘La Madrastra’ o cuando debió enfrentarse al padre de sus hijos por no pasarle la manutención económica.

Con este look, la sobrina de Aracely Arámbula elevó la temperatura

Por otra parte, a través de su cuenta de Instagram donde ya superó los cinco mil seguidores, Abigail Arámbula se encargó de demostrar porqué es una de las jóvenes más hermosas de la actualidad y lo hizo luciendo un ajustado vestido rosado con el que presumió sus curvas. La sobrina de Aracely Arámbula elevó la temperatura y dejó sin palabras a todos.

El diseño elegido por Abigail Arámbula fue para darle bienvenida al 2023 y en la descripción del posteo, la joven escribió: “Happy New Year”. Además, la sobrina de Aracely Arámbula se ha mostrado frente al espejo y luciendo ajustados trajes de baño, confirmando que también ha heredado la belleza de su tía.

Abigail Arámbula frente al espejo. Fuente Instagram @abigailarambulamx

