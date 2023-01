Manelyk González paralizó la red con ajustado corsé

Manelyk González comenzó a vivir su 2023 de la mejor manera y acompañada de sus afectos. Tras una gran celebración por su cumpleaños número 34, la mexicana volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez por las consecuencias que genera su actividad en las redes sociales.

Manelyk González posando. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

La modelo, nacida en Ciudad de México, recibió el premio como ganadora de la categoría “Influencer Destacada del Año”, en los Socialiteen Awards 2022. Esta merecida distinción se transformó además en reconocimiento para sus más de 15,2 millones de seguidores y Manelyk González se los hizo saber.

Manelyk González posando. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

“Pajaritos estoy súper emocionada porque miren lo que ya tengo en mi poder, nuestro premio de Influencer Destacada. Gracias a Socialiteen, pero sobre todo gracias a ustedes porque siempre están conmigo en las buenas, en las malas, nunca me dejan sola. Estoy muy contenta de que seamos una familia súper unida. Este premio no nada más es mío sino que es también de ustedes. Sin ustedes no sería absolutamente nada. Los amo”, expresó la modelo.

La ex “Acapulco Shore” adquirió relevancia en el mundo virtual tras su paso por el reality. Desde entonces su fama fue in crescendo y en la plataforma Instagram reina al mostrar diariamente las actividades que realiza, los ejercicios físicos que la mantienen con una figura escultural y sobre todo por sus looks que siempre son furor.

El posteo de Manelyk González en Instagram

Su presencia en los Socialiteen Awards 2022 no pasó desapercibida solo por la obtención del premio a “Influencer Destacada del Año”, sino que nuevamente su hermosura y look se adueñaron de las miradas. Con un ajustado corsé de color blanco, Manelyk González, la reina de los influencers, no dejó dudas de por qué es la más destacada.

