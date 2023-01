Desde Tulum, Manelyk González seduce la red con coqueto outfit

Marley González, la influencer mexicana que no deja de incrementar sus seguidores en las redes sociales, celebró su cumpleaños número 34 en las playas de Tulum. El exótico paraíso, ubicado entre el mar Caribe y Quintana Roo, fue nuevamente elegido por ella para reunirse con sus amigos.

Cerca de 20 personas formaron parte de la celebración donde la reina de los realities se mostró muy feliz y y luciendo un look fresco, con delgadas trenzas en su cabeza y su particular sonrisa que no deja de robar suspiros. Entre las publicaciones que hizo de la gran noche, se la observa posar con un plato del restaurante en donde cenaron con la frase “Feliz cumpleaños”.

“Estoy Justo donde quiero y con quien quiero estar a mis 33…definitivamente cada cumpleaños supera al anterior”, escribió Marley González en sus redes. Sus más de 15,2 millones de seguidores no ahorraron en halagos y le dejaron comentarios como “Felicidades Mane”, “Te ves increíble”, “Una persona que está realmente feliz” y “Sin duda estás en tu mejor momento y lo que viene será aún mejor”, entre otros.

De todos modos, las redes sociales también tienen sus lados negativos, y en esta oportunidad no faltaron los comentarios que la criticaron por verse “más flaca” o quienes le recriminaron que mintió con respecto a su edad. Más allá de eso, Marley González optó por eludir tales comentarios y comenzar su nueva etapa de vida con una gran sonrisa.

Tras celebrar su cumpleaños, la joven influencer volvió a tener una “noche mágica”, como ella misma describió. Rodeada de sus afectos y bailando, Marley González lució un coqueto outfit que compartió en su cuenta de Instagram para regarla de glamour y seducir a los espectadores.

