Manelyk González eleva la temperatura con el microbikini más revelador de este 2023

Los looks en traje de baño para este 2023 están dominados por la aquellos diseños pequeños que resultan muy reveladores, pues si algo han dejado en claro una larga lista de famosas es que presumir la figura se ha convertido en una necesidad a la hora de disfrutar de las maravillas de la playa. Algunos de los nombres que figuran en esta tendencia son el de Fer Moreno y Manelyk González, ex miembros de "Acapulco Shore", quienes han elevado la temperatura en la red por atreverse a presumir la fiebre de los bikinis "micro".

Pues para disfrutar de un relajado fin de semana en la playa se han lucido como nunca, en especial la guapa Manelyk, pues aunque en más de una ocasión ha modelado los trajes de baño más icónicos, recientemente rompió el Internet al presumir el microbikini más revelador del año. Por supuesto, la influencer se mantuvo fiel a su estilo y además de presumir un abdomen de acero y un vientre plano de impacto, también demostró que es toda una fashionista al lucir otras tendencias que dominarán la temporada primavera-verano 2023.

En su look también destaca una melena llena de rastas. (Foto: IG @manelyk_oficial)

A través de su cuenta oficial de Instagram, la guapa influencer compartió una serie de historias para presumir de un día de descanso con la mejor vista al mar y un lujoso viaje en yate en compañía de sus amigos, con quienes se lució en un coqueto bikini color verde oliva, el tono ideal para resaltar un bronceado perfecto como el de la famosa. Por supuesto, también se lució con una cátedra de moda para demostrar cómo se presume la figura de la forma más icónica.

Para la ocasión, apostó por un top push up para presumir un escote ideal para las mujeres jóvenes y complementar con sus clásicos collares de pedrería que siempre la acompañan en sus viajes a la playa para conseguir los looks más glamurosos. Por otro lado, la parte inferior del traje de baño llamó la peculiar atención por un tiro bajo y muy delgado con el cual presumió un abdomen de infarto y torneado gracias a sus intensas rutinas de ejercicio.

La modelo presumió su figura con este bikini. (Foto: IG @manelyk_oficial)

En las fotos que Manelyk compartió en Instagram sólo se observan tomas en picada, el coqueto bikini no se aprecia por completo, pero unas tomas compartidas por los acompañantes de la influencer destaca el mismo tono verde oliva con un tiro muy pequeño y que no sobrepasa la altura de las caderas. Asimismo, llama la peculiar un estilo tribal con el que se puede conseguir la fiebre del boho de la forma más discreta y con la que también se le da un toque de color al look.

Asimismo, Manelyk completó su cátedra de moda al demostrar que los kimonos ya no estarán dentro de las tendencias de moda de este 2023 y que para completar un look en bikini como este una camisa desabotonada siempre será la mejor opción, ya sea que se trate del clásico tono blanco o de un diseño en denim como el que presumió este fin de semana. Finalmente, agregó unos lentes de sol que completaron su outfit playero.

El microbikini de la influencer ha dado mucho de qué hablar. (Foto: IG @manelyk_oficial)

