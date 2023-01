J-Hope de BTS tendrá su propio documental y se estrenará en Disney Pluys muy pronto

J-Hope de BTS tendrá su propio documental, el rapero y bailarín de la boyband sorprenderá a sus fans antes de irse al servicio militar. Como parte de sus promociones en solitario, Disney Plus anunció el lanzamiento de su largometraje "J-Hope in the box" que se estrenará en febrero.

Luego de tener un exitoso debut con su primer álbum, J-Hope ha tenido varias presentaciones en solitario en varios eventos de Corea y a nivel internacional. Anteriormente, tuvo su mixtape "Hope World" y antes de ser un idol, era conocido como Smile Hoya en la escena underground.

Además de las películas de BTS y los conciertos grabados de la boyband, ahora el idol llegará a la plataforma de streaming con su primer largometraje, donde contará su propia historia como rapero y compositor. ¿Cuándo se estrenará y de qué tratará el documental de J-Hope?

Jack in the box, la historia del rapero J-Hope de BTS

A través de las redes sociales, se anunció el lanzamiento de "J-Hope in the box", el primer documental en solitario de un integrante de BTS. El rapero viajó recientemente a París como invitado a la semana de la moda como representante de la marca Louis Vuitton.

El documental de J-Hope se estrenará en Disney Plus el próximo 17 de febrero a nivel mundial a las 2 de la mañana, tiempo de México. Además también se podrá ver por la plataforma de Weverse para quienes no tengan membresía y se podrá comprar desde el día 10.

"J-Hope in the box" contará la historia del rapero de BTS en su proceso del álbum en solitario con el que debutó hace poco, el proceso detrás de la grabación, la listening party que realizó, así como entrevistas nunca antes vistas del integrante de la boyband, tambiémn mostrará el detrás de escena de su presentación en el Lollapalloza.