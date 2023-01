Exintegrante de Acapulco Shore estuvo a punto de ser secuestrada, esto es lo que se sabe

El pasado martes 17 de enero inició la tercera temporada del polémico reality show “La Casa de los Famosos” y entre los participantes que estuvieron ocultos hasta el último momento fue el influencer Luis Alberto Ordaz, mejor conocido solamente como “Rey Grupero”.

Apenas van un par de días del inicio de LCDLF 3 y El Rey Grupero comenzó a dar de qué hablar pues él junto con Aristeo Cázarez y Juan Rivera decidieron dormir en una casa de campaña en el patio de donde se graba el reality show quedándose sin cama, y además el influencer reveló a sus compañeros que debido al exceso de alcohol que una vez consumió su exnovia Isa Castro integrante de Acapulco Shore estuvo a punto de ser secuestrada.

Aunque apenas van dos días del inicio de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, los participantes de esta edición comienzan a abrir su corazón con sus compañeros, esto como un ejercicio de confianza para conocerse más.

Ante esta situación El Rey Grupero comenzó a platicar con Aristeo Cazares y José Rodríguez, sobre cómo fue su relación con Isa Castro quien es exparticipante del reality show Acapulco Shore y es 10 años más chica que el polémico influencer.

De acuerdo con el propio Rey Grupero todo comenzó como una buena amistad y los dos pasaban por un momento difícil por lo que ninguno de los dos se dejó solo y fue así como comenzó la relación.

Sin embargo, Luis Ordaz reconoce que pese a que tenían una gran relación pues eran muy afines, los excesos finalmente terminaron con la relación y también la diferencia de edades pues al final del día asegura que sí afectan.

Foto: IG @reygruperomx

Y es que el influencer recuerda que Isa lo lleno de vitalidad pues siendo él una persona de casi 40 años de edad, regresó a la fiesta y al consumo de alcohol y recuerda que era como “el viejito payaso que estaba en el antro”, pues asegura que cin Isa se sentía de 24 años también.

Pero no fue hasta que ocurrió algo que puso en peligro la vida de su entonces novia Isa Castro que reaccionó pues, recuerda que como era tal el gusto por la fiesta que ninguno de los dos sabía poner un alto y un día un taxista estuvo a punto de secuestrar a la ex integrante de Acapulco Shore y abusar sexualmente de ella.

“Un día casi me la roban, un taxi de sitio casi me la roba y que alcanzo al taxi, y que me meto por la puerta y lo empiezo a abaratar y la sacó y ya le había bajado la blusa”. recordó Rey Grupero