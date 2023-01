VIDEO | El Capi Pérez tiene fuerte discusión con Kristal Silva en VLA: "No me toques"

Una nueva polémica se registró dentro del foro "Venga La Alegría" después de que los queridos conductores, El Capi Pérez y Kristal Silva se enfrascaran en una fuerte pelea que no pasó desapercibida para nadie, desatando rumores sobre una mala relación entre ellos.

Fue en una de las recientes transmisiones del matutino en donde el comediante y la reina de belleza protagonizaron una discusión. El momento se volvió viral en redes sociales, pues los internautas inmediatamente lo compartieron en las plataformas digitales.

En la reciente aparición de "Margarita Mckenzie", personaje creado por El Capi Pérez, cuestionó los horarios de llegada de los conductores de "Venga La Alegría". Fue en ese momento donde Kristal Silva y el comediante se robaron todos los reflectores

Justo en su llegada al foro del matutino, la encargada de Recursos Humanos realizó una complicada rutina de ejercicio para demostrar su buena condición física, sin imaginar que minutos después se enfrascaría en una discusión con la conductora del matutino de TV Azteca.

Después de realizar la rutina, "Margarita Mckenzie" demostró que estaba cansada ya que comenzó a respirar de manera agitada, fue en ese momento en donde Kristal Silva le tocó una pierna para intentar que se calmara, pero no lo tomó nada bien.

"No me toques, no me toques", dijo El Capi Pérez a su compañera.