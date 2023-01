Ivana Knoll confiesa si tiene cirugías para conseguir su belleza y figura perfecta

Ivana Knoll, ex Miss Croacia y “novia de Qatar 2022”, reveló a sus fans el secreto de su figura y sus labios carnosos. La también influencer saltó a la fama en el Mundial por sus arriesgados atuendos en los estadios. La modelo, de 30 años, ha conseguido más de 3.6 millones de seguidores en Instagram.

Ella nació en Alemania, aunque se mudó muy pequeña a Zagreb, la capital de Croacia, por lo que ella se asume como croata y dice que ama el fútbol desde la infancia, ya que su padre la llevaba a ver partidos, desde 2014 comenzó a apoyar a los balcánicos en los mundiales.

¿Ha pasado por el quirófano?

Algunos se han preguntado si se ha sometido a algún tipo de cirugía para alcanzar su belleza, pero la amante de los bikinis insiste en que es "natural". Cuando un seguidor le preguntó en Instagram sobre sus labios, Knoll respondió: “Mi madre también tiene los labios grandes y supongo que algunas personas los tienen naturales".

Un fan incluso le preguntó si se había "operado los glúteos", a lo que respondió: "¡No! No me he hecho BBL ni tengo implantes. Es genético. Mucha comida y ejercicio".

Ha mantenido su fama

Knoll vio a su selección avanzar hasta semifinales y posteriormente terminar en el tercer puesto. Estuvo presente en todos los partidos de Croacia y lució atrevidos atuendos que deslumbraron a los espectadores, quienes constantemente le pedían que se tomara fotos con ellos.

Hace unos días aseguró que algunos futbolistas, sin revelar nombres, intentaron ligar con ella: "Algunos jugadores me mandaron mensajes de cómo estás, bla bla bla” mencionó en una entrevista para el medio estadounidense Barstool Sports. Algunos incluso fueron de equipos a los que Croacia enfrentó,“yo no respondía hasta que perdían", dijo. Sin embargo, mencionó recientemente que sólo le gusta el ex campeón de boxeo ucraniano Wladimir Klitschko.

