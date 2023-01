Irma Miranda fue eliminada de Miss Universo durante la primera ronda en Nueva Orleans

Este sábado 14 de enero, Irma Miranda, la guapa representante de México en Miss Universo 2023 fue eliminada durante la primera ronda en Nueva Orleans, llevándose las esperanzas de muchos compatriotas que aseguraban que ella calificaría entre las finalistas del certamen de belleza.

No obstante, luego de que se dio a conocer la noticia, los internautas no tardaron en expresar su apoyo a Irma Miranda, quien es originaria de Ciudad Obregón, Sonora y que ha demostrado ser una de las modelos más comprometidas con el concurso, en el que a pesar de perfilarse como una de las favoritas, finalmente no logró calificar dentro de las primeras 16 semifinalistas.

Esto en atención a que el día de hoy, las reglas cambiaron en Miss Universo y en vez de elegir a 20 finalistas, se optó por acortar el número de las modelos que lograrían estar un paso más cerca de ser coronadas en este importante certamen en el que se dieron cita 83 de las mujeres más guapas del universo.

Irma Miranda no logró calificar entre las semifinalistas de Miss Universo 2023

Así, en una serie de tres rondas se dieron a conocer quienes eran las16 semifinalistas, las cuales correspondieron a las naciones de: Puerto Rico, Haití, Australia, República Dominicana, Laos, Sudáfrica, Portugal, Canadá, Perú, Trinidad y Tobago, Curazao, India, Venezuela, España, Estados Unidos y Colombia.

Posterior a la elección de las 16 semifinalistas de Miss Universo 2023, las bellas y talentosas mujeres comenzarán a desfilar ante el jurado por primera ocasión, esta vez haciendo gala de su belleza en traje de baño, vestido de noche y otros atuendos que seguirán de una entrevista, en la cual, lucharán por cautivar al jurado y al público con sus cualidades intelectuales y humanas.

En redes sociales ya circulan mensajes de aliento para Irma Miranda, quien demostró tener todo para ganar Miss Universo 2023, pero finalmente no logró llegar a la final, cuestión que no opaca ni su belleza ni su talento, pues al final de cuentas logró representar con porte y elegancia a nuestra nación, la cual hoy se rinde ante sus encantos y le augura los mejores deseos.

Para muchos, Irma Miranda es la reina sin corona de esta noche

