Galilea Montijo revela que llegó a pesar 41 kilos debido a una relación tóxica: "No podía escapar"

Las relaciones de pareja suelen llegar a ser complicadas e incluso dañinas y nadie, ni siquiera los famoso, están exentos de pasar por una circunstancia parecida, así lo dejó claro Galilea Montijo durante el más reciente episodio de "Netas Divinas" en donde reveló que hace ya algún tiempo vivió una experiencia difícil al tener una "relación tóxica" que la llevó a pesar 41 kilos.Una etapa de la cual le costó salir, confesó.

La famosa conductora tapatía se abrió de corazón durante una de las emisiones del programa que conduce junto a otras compañeras, y en donde suelen compartir vivencias y experiencias personales que las han marcado en la vida. En este episodio Galilea fue cuestionada acerca de alguna relación en la que en determinado momento se dio cuenta que no le hacía bien seguir en ella, pero que no se atrevía a dejarla ya sea por miedo u alguna otra razón.

La conductora confesó que ha aprendido de sus relaciones pasadas. FOTO: Instagram

Relación tóxica llevó a Galilea a pesar 41 kilos

Si bien Galilea destacó que cada una de las relaciones complicadas que ha tenido ha logrado superarlas con éxito, hubo una en particular que fue demasiado "tóxica". "Gali" recordó que junto a su entonces pareja no sentía que era suficiente, y esto la llevó a pesar 41 kilos.

La tapatía aseguró que fue la relación de la que más le costó salir. FOTO: Especial

Si bien le costó mucho salir de ella pese a que su pareja solía llegar a su casa con las camisas manchadas de labial rojo, lo que habría revelado además una o varias infidelidades: “Fue la relación donde más me costó salir y donde más fea me sentí en la vida, físicamente. Llegó un punto en el que me sentía… escuchen esto. Yo ahorita peso 69 kilos. Digo, tengo mis caderas. En esa relación yo pesaba 41 kilos”, contó la presentadora.

Galilea se mostró sorprendida incluso ahora al recordar aquel episodio de su vida. El momento en que se puso analizar por lo que estaba viviendo fue cuando una de sus amigas le preguntó si se estaba drogando, comentario que la hizo recapacitar respecto a su aspecto físico ya que, aseguró, se veía muy mal por su bajo peso.

"Me destrozó el autoestima por completo", contó Gali de su expareja. FOTO: Especial

“Nunca me he metido drogas, la verdad, gracias a Dios, nunca me ha dado por eso. Pero era la angustia, la inseguridad, me pisaron… de verdad, me destrozó el autoestima por completo y me sentía espantosa y yo no sabía cómo salirme de esa relación”, relató ante sus compañeras.

Montijo indicó que además del miedo que sentía por dejar la relación, ella estaba muy enamorada de su entonces pareja, estola llevo a permitirle situaciones que no consideraba normales.Por ejemplo, recordó la ocasión en que su pareja se quedó con sus amigos en la sala y ella subió a dormir a su habitación, ya que al día siguiente trabajaría.

Al despertar se dio cuenta que habían salido de fiesta y que habían dejado la puerta abierta, sin importarles su seguridad. A la fecha, Galilea sigue agradecida de haber decidido salirse de esa relación y aseguró que no volvería a pasar por algo similar ya que sus relaciones pasadas le han enseñado bastante.

