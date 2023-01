Vanessa Claudio, más bella que nunca, da lecciones de estilo en minishort y ombliguera

Vanessa Claudio se corona como la reina de estilo en el programa "Al Extremo", en el que presume su curvilínea silueta con looks de impacto con los que cautiva a los televidentes y las redes sociales. En el Twitter de la presentadora y las cuentas oficiales del show vespertino se compartieron imágenes en las que se le ve más bella que nunca presumiendo un coqueto mini short que combinó con ombliguera.

La puertorriqueña es una de las famosas mejor vestida de la pantalla chica, algo que ahora deja ver en el show de la televisora del Ajusco a la que regresó en el 2022 después de unos años fuera del país, logrando sumar más admiradores a su ya larga lista, pues recordemos que hace un tiempo ganó popularidad en México como talento de "Venga la Alegría", matutino en el que era una de las favoritas.

Vanessa Claudio cautiva en min short y ombliguera

Fue este martes cuando Claudio conquistó a sus millones de fans en las redes y al público del "Al Extremo", pues en la emisión del programa se lució coqueta y provocativa, presumiendo su silueta y piernas torneadas en una pieza de color blanco con negro, que combinó con una blusa negra de manga larga, outfit que fue perfecto para que la conductora destacara su belleza y diera lecciones de estilo.

Vanessa conquista en mini short a cuadros. Foto: TW @VZCR

"Sigue disfrutando de las mejores historias en #AlExtremo! Estamos al aire en compañía de @vanessaclaudio, @urielestradatv y @quirarte por @aztecauno. ", fue el texto con el que se publicó el clip en el Instagram oficial del programa vespertino, imágenes con las que la conductora se robó toda la atención al posar junto a sus compañeros, Uriel Estrada y Carlos Quirarte, con quienes ha dejado ver que tiene una excelente relación.

Por su parte, Vanessa también publicó una foto en Twitter en la que se le ve presumir su look. En la imagen que ha generado miles de "me gusta" y cientos de comentarios con frases como: "Tan hermosa como siempre", "Guapísima!", "La más guapa del condado" y "Eres una diosa", se observa a la puertorriqueña derrochando estilo a las afueras de los foros con s look de mini short a cuadros y a blusa ombliguera con la que mostró su abdomen plano.

La presentadora se luce en coqueto look. Foto: IG @alextremotv

Vanessa antes de llegar a la televisión compitió en el concurso Miss Intercontinental 2006 representando a s natal Puerto Rico, en el que no se llevó la corona, pero fue primera finalista. Fue su interés por la pantalla chica lo que la trajo a México, en donde ingresó al Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca (Cefat), que a s vez lo que la llevó a ser una de las conductoras más queridas y conocidas del matutino "Venga la Alegría".

La guapa presentadora dejó el programa de TV Azteca para probar suerte en Estados Unidos y otros países, y regresó a principios de este 2022, dejándose ver de lo más feliz por volver a la televisora que le dio sus primeras oportunidades, y así lo expresó en sus redes sociales, donde aseguró que estaba nerviosa por la nueva etapa que estaba por comenzar en "Al Extremo", programa en el que cautiva con su belleza y coquetos looks.

