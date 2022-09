FOTOS | Dua Lipa demuestra que no hay mejor combinación que el rosa y el morado con este atrevido outfit

Dua Lipa impuso moda en redes sociales al publicar una serie de fotografías en las cuales se puede apreciar el increíble estilo que tiene la guapa cantante, quien en más de una ocasión se ha posicionado como una de las famosas mejor vestidas del momento.

Y aunque ya le hemos visto con atrevidos outfits playeros y deslumbrantes looks de concierto, lo cierto es que Dua Lipa también sabe como llevar los atuendos al último grito de la moda en todo momento.

Prueba de ello son las más recientes fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, donde además de mostrar un poco de su día a día, terminó posicionándose como toda una reina del estilo girly.

Solo que como ya es costumbre en la joven intérprete, su original forma de vestir la hizo revolucionar el uso de los tonos pastel al contrastarlo con diversas texturas, entre ellas el peluche y la tela con glitter.

Dua Lipa impuso moda en redes sociales

Así, Dua Lipa portó un crop top rosa escotado de manga larga, el cual decidió combinar con una falda morada de brillitos, la cual terminó por darle un toque fashionista a su atuendo.

Pero como si esto no fuera suficiente, Dua Lipa le dio un plus a su outfit llevando una bolsa de peluche en tonos beige, accesorio que terminó por coronar su look femenino.

Así se lució Dua Lipa en su cuenta de Instagram

Y ya que el atuendo hablaba por sí solo, Dua Lipa no centró su atención en su peinado ni en su maquillaje, los cuales permanecieron muy naturales.

Pues mientras su cabello navegaba al aire libre sin ninguna restricción, su make up era prácticamente imperceptible, pues su rostro no requiere de mucho maquillaje para verse fresco y juvenil.

¿Te gusta el look glamuroso de Dua Lipa?

En cuanto a joyería, Dua Lipa no llevó ninguna alhaja en especial, sin embargo, su look se habría complementado con alguna cadenita que llevara consigo un discreto dije en tonos platinados.

