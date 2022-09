Dua Lipa sube la temperatura en arriesgado mini vestido

Dua Lipa se encuentra muy ansiosa palpitando su concierto en la ciudad de Bogotá, Colombia. La cantante inglesa de 27 años se presentará el próximo 18 de septiembre en el parqueadero del parque Salitre Mágico. Inclusive esta semana la productora responsable de traer a la artista al país sudamericano, Ocesa Colombia confirmó mediante un comunicado en su página web que se liberaron 10.000 nuevas entradas.

“(...) después de un trabajo a conciencia, lo que hemos hecho es cambiar la posición del escenario desde el costado oriental de la totalidad del parqueadero hacia la avenida 68. Eso significa que estamos creciendo de un área útil de 12.000 metros cuadrados a un poco más de 20.000, lo cual nos permitiría tener alrededor de 40.000 personas” indicó Luz Ángela Castro, country manager de Ocesa en una entrevista con W Radio sobre el ansiado show de Dua Lipa.

Dua Lipa posando. Fuente: Instagram Dua Lipa

En las últimas horas, Dua Lipa volvió a confirmar toda su hermosura en las plataformas virtuales. La morocha publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todos los suspiros de sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. La europea posó con un look informal, compuesto con un minivestido color fucsia y zapatos taco alto color turquesa. La oriunda de Londres complementó su look con una gran trenza en su cabello, su piel bronceada y un delicado make up.

“Solo cosas de chicas” fue el sencillo y alegre texto que eligió Dua como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de la intérprete de “Levitating” obtuvo en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los quinientos setenta y tres mil corazones en tan solo horas. “Dame estos shoooooos”, “Q hermosa sosssss, falta poco para verte” y “Eres el amor de mi amor mi reina” fueron algunos de los mensajes que recibió la joven compositora.