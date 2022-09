Luis R. Conriquez comparte cómo suena y la fecha de estreno de su nuevo dueto con Lennin Ramírez

“Solita” es el título de la nueva canción que lanzará a dueto Luis R. Conriquez con Lenin Ramírez, se trata de una colaboración entre dos grandes estrellas en ascenso del regional mexicano y su proyecto se perfila para convertirse en un verdadero éxito musical.

Los artistas dieron a conocer algunos detalles de la nueva canción, estrofas y la fecha en la que estará disponible en todas las plataformas digitales. A través de varios videos informaron a sus millones de seguidores que serán el nueve de septiembre el día en el que se dé a conocer la melodía completa.

“Ya no la dejo solita, aunque no la conozca nomas por ser mujercita tiene mi respeto, aunque le confieso, no lo tome a mal, pero usted está como yo la quiero (…) chiquita bonita si usted quiere aquí me quedo, pida lo que quiera yo lo pago. Aquí no hay, pero, y si algún cabrón que la molesta, aquí lo atiendo”, dice parte de letra.