Ramón Novarro, el actor LGBT+ que triunfó en Hollywood y fue amante de Rodolfo Valentino

Durante la llamada época del cine de oro mexicano se dieron a conocer diversas figuras que con su talento y entrega en su trabajo lograron sobresalir, tal como sucedió con María Félix, Pedro Infante, Javier Solís, Sara García y Jorge Negrete.

Pero también existieron figuras del gremio cinematográfico, quienes además de mostrar su talento a través de sus interpretaciones, fueron personas que formaron parte de la comunidad LGBT+ en un contexto complicado y una sociedad mexicana con más prejuicios que en la actualidad y que por lo mismo muchos de ellos decidieron nunca hablar al respecto.

Sobre su relación con Rodolfo Valentino

Tal como sucedió con el actor Juan Ramón Gil Samaniego, mejor conocido dentro del mundo del espectáculo como Ramón Novarro; nació en la capital de Durango, el 6 de febrero de 1899, sin embargo, se mudó a Los Ángeles, California, para huir de la Revolución Mexicana. Durante toda su carrera consiguió más reconocimiento en la industria llegando a trabajar en más de 60 películas.

Sobre su vida privada y amorosa se supo, sobre todo en Hollywood, que Novarro era homosexual y que en cuanto conoció a Rodolfo Valentino crearon un fuerte lazo más allá del trabajo y la amistad, ya que incluso fue tildado por la prensa de manera despectiva como “pink powder puff” (la polvera” y “El vampiresa” por su amaneramiento, así como sus dos matrimonios con las lesbianas Jean Acker y Natacha Rambova.

Ramón Novarro en Ben-Hur. FOTO: Leopoldest

Su trabajo en el cine

Debutó en 1916 en la cinta "Joan the woman" y apoyado por el director Rex Ingram, quien buscaba hacerle competencia al primer "sex symbol" de la historia, Rodolfo Valentino.

"Ben-Hur", "Mata Hari" y "El príncipe estudiante", "Una Noche en El Cairo", "Across to Singapore" y "The Pagan", son algunas de las películas que protagonizó durante su época dorada en la que se convirtió en el primer "Latin Lover" mexicano, mientras que en México hizo "La virgen que forjó una patria", de 1942, dirigida por Julio Bracho y coestelarizada por Domingo Soler y Gloria Marín, quien fue novia de Jorge Negrete.

