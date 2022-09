¿Quién es la máscara?: Ellos son todos los nuevos integrantes del reality show

Este lunes 5 de septiembre se hizo oficial el anuncio de una cuarta temporada del exitoso reality show “¿Quién es la máscara?”, en donde algunos famosos se esconden debajo de enormes personajes y programa a programa develan algunas pistas a los investigadores para que éstos den con la identidad de las personalidades.

Fue por medio de la cuenta oficial de instagram de “¿Quién es la máscara?” que se reveló al elenco completo de esta nueva temporada, en esta ocasión la actriz Mónica Huarte, Adrián Uribe y Alan Estrada ya no serán parte del reality show.

¿Quiénes estarán en “¿Quién es la máscara?”?

Tal y como lo mencionamos anteriormente, el conductor de la tercera temporada Adrián Uribe ya no estará en este proyecto, por lo que su lugar será ocupado por quien fuera el presentador de la primera y segunda edición de este reality show, así como lo lees, Omar Chaparro regresa a “¿Quién es la máscara?”.

La co-conducción de “¿Quién es la máscara?” estuvo encargada en las primeras dos temporadas por la bella Natalia Téllez, en la tercera por Alán Estrada y en esta cuarta edición este trabajo lo llevará a cabo la bellísima Marisol González.

También en el panel de investigadores hay cambios pues en las primeras dos temporadas los encargados de dar con la identidad de los personajes estaba a cargo de Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Yuri y Consuelo Duval.

En la tercera temporada de “¿Quién es la máscara?”, vino el primer cambio en esta área pues Duval abandonó este programa y en su lugar se integró la actriz Mónica Huarte, sin embargo, en esta nueva temporada, ésta última ya no será parte de los investigadores y por lo que una nueva investigadora llegará a ese espacio.

Se trata nada más y nada menos que de la querida conductora de Hoy, Galilea Montijo, quien ya apareció en la fotografía oficial de esta nueva temporada de “el secreto mejor guardado de la televisión”.

¿Qué famosos estarán debajo de los enormes personajes?

Famosos como Vadhir Derbez, Mario Bautista, Paty Cantú, María León, Kalimba, Erik Rubín, Gala Montes, entre muchos otros más se han escondido debajo de enormes personajes a lo largo de las tres temporadas, por lo que en esta nueva edición la incertidumbre de qué famosos podrán ser parte de este proyecto ya comenzaron.

De acuerdo con el columnista de El Heraldo de México, Alex Kaffie, algunos de los famosos que fueron contactados por la producción para que participen en el proyecto son Verónica Castro, Christian Nodal, Alex Lora, Yolanda Andrade y Sofía Aragón, sin embargo, el experto en espectáculos no revela si es que estas estrellas confirmaron o no su participación, por lo que nos quedaremos con esa duda, no por nada “¿Quién es la máscara?” es también llamado “El mejor secreto mejor guardado de la televisión”.

