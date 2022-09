Galilea Montijo se ausenta de Hoy; así es como luce para su nuevo proyecto

Este lunes 5 de septiembre Galilea Montijo fue la gran ausente durante la emisión del programa Hoy, el cual conduce desde hace ya varios años, y se sabe que no estuvo presente porque estaría grabando su nuevo proyecto.

Y es que todo parece indicar que la querida conductora originaria de Guadalajara, Jalisco será parte de la nueva temporada del reality show “¿Quién es la máscara?”, por lo que ya se prepara para las grabaciones.

Fue por medio de su cuenta de instagram que la hermosa conductora compartió unas historias en las que si bien no da detalles de su nuevo proyecto, sí comparte cómo fue maquillada por su gran amigo Alfonso Waithsman.

Galilea Montijo se une a “¿Quién es la máscara?”

Fue hace unas horas que se publicó una fotografía en las redes sociales oficiales de “¿Quién es la máscara?” en donde además de confirmarse una cuarta temporada de este exitoso reality show también se confirmó la llegada de la querida conductora de Hoy.

Hasta el momento Galilea Montijo no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se espera que en los próximos días la conductora hable de su participación en el programa Hoy.

Foto: IG @quieneslamascara

No es la primera vez que Galilea participa en “¿Quién es la máscara?”

Fue en la segunda temporada de “¿Quién es la máscara?” cuando Galilea Montijo estuvo como invitada en una de las emisiones, misma en la que ayudó al panel de investigadores a dar con la identidad de algunos de los personajes.

Durante su participación la conductora de Hoy le fue recordado su romance con el ex futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco pues ella negó conocerlo, sin embargo, el influencer Juanpa Zurita hizo de todo para que la conductora tratara de “reconocer” a quien fue su prometido hace algunos años.

La inocencia de Juanpa Zurita al querer que Gali recordara al ex futbolista fue uno de los momentos más recordados del reality show pues el influencer debido a su edad pues es muy joven no sabía que la conductora de Hoy y el ex integrante del Club América tuvieron un tórrido romance, el cual la tapatía prefiere no recordar.

bmz