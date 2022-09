FOTOS | Thalía derrite la red con arriesgados looks y la llenan de elogios

Thalía es una de las actrices más populares, pues a pesar de que lleva años sin protagonizar una telenovela, lo cierto es que su trabajo en las llamadas "Tres Marías" provocó que muchos de los televidentes se volvieran sus fans incondicionales, los cuales han seguido su carrera artística desde entonces.

Y ya que uno de los medios que tienen las celebridades para comunicarse con sus fans son las redes sociales, Thalía aprovechó su cuenta de Instagram para interactuar un poco con sus seguidores.

Así por medio de una publicación en diga plataforma digital, Thalía les pidió a sus fans que la ayudaran a decidir cuál fotografía de ella misma sería la que colocaría en alguna de las paredes de su hogar.

Este es uno de los looks con los que Thalía sorprendió a sus seguidores | IG: @thalia

Esto en atención a que a la también exintegrante de Timbiriche le gustaron mucho todas y cada una de las fotografías que subió, en las cuales podemos verla luciendo diferentes outfits.

Ante esto, sus seguidores no dudaron el alabar su belleza, asegurando que con cualquier atuendo lucía preciosa y que era una decisión difícil considerando lo guapa que se veía en cada pic.

En esta foto, los ojos de Thalía se llevan toda la atención | IG: @thalia

En algunas, Thalía parece haberse inspirado en otra cultura, ya que lleva puesto una especie de "hiyab", velo que cubre la cabeza y el pecho de las mujeres musulmanas cuando estas se encuentran ante la presencia de personas que no pertenecen a su familia inmediata.

Thalía sabe seducir con una sola mirada | IG: @thalia

En cambio en otras fotografías, Thalía deja ver su sensualidad con entallados atuendos que resaltan su figura de ensueño y que hacen recordar que es una de las mexicanas con la cinturita más estrecha.

¿Te gusta este elegante y sensual look de Thalía? | IG: @thalia

Pero también hay looks elegantes, los cuales demuestran el exquisito gusto de la protagonista de "María Mercedes" a la hora de elegir sus accesorios.

Pues no solo sus outfits son deslumbrantes, sino que las joyas con las que los adorna, hacen que el atuendo que se ponga adquiera un estilo chic y diferente; no de en valde es bien sabido que los accesorios son los que pueden hacer la diferencia para que un look pase de algo sencillo a algo despampanante.

Thalía sigue igual de hermosa que hace 30 años | IG: @thalía

Con lo cual, Thalía demuestra que a sus 51 años sigue siendo una experta en la moda, la cual no deja que las fronteras, los colores o los estilos limiten su creatividad fashionista.

