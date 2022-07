Trata de no sonreír antes de ver como lucía Thalia a sus 16 años

Thalía es una de las cantantes y actrices más importantes, no sólo de nuestro país sino también de Latinoamérica. A sus 50 años, se encarga de presumir porqué siguiendo una de las mujeres más lindas de todas, aunque también compartió con todos sus fanáticos en las redes sociales una fotografía de cuando tenía 16 años con un increíble look y dejando en evidencia que se mantiene igual.

La carrera artística de Thalía inició en la década del ’80 integrando el grupo musical ‘Timbiriche’, con el que grabó tres álbumes de estudio, y posteriormente se terminó separando. Ya en la década del ’90 publicó su primer disco como solista. A lo largo de su carrera como cantante, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ ha vendido más de 25 millones de discos y la convierte en una de las artistas solistas latinas más exitosas de todas.

Thalía, cantante y actriz de 50 años. Fuente Instagram @thalia

En los últimos meses, Thalía sufrió la pérdida de su abuela Eva Mange de 104 años y sorprendió a todos cuando no asistió al funeral. Además, Laura Zapata luego la acusó de no apoyarla con los gastos y enojada dijo: “No me ha preguntado ni siquiera cuánto gasté en el funeral ni en el hospital. Yo saqué mi tarjeta para pagar todo”. Incluso la actriz recibió críticas por haberse mostrado feliz en un yate y no preocuparse por el reciente fallecimiento de su abuela.

En sus redes sociales, Thalía es una de las artistas con mayor número de seguidores donde tiene más de 19 millones y medio y compartió a través de una historia cómo lucía cuando tenía tan solo 16 años. La actriz protagonista de ‘María la del barrio’ hizo una comparación de su look en 1988 y cómo se encuentra en 2022 con 50 años de edad, donde dejó un mensaje “Nada cambia”.

Así lucía Thalía a los 16 años. Fuente Instagram @thalia

Por otro lado, la cantante de 50 años comparte además fotografías luciendo su increíble figura a sus 50 años, la cual se encarga de mantener en forma a través de una estricta dieta y acompañada de ejercicio físico. Por otro lado, Thalía desde hace 29 años que está casada con el productor musical Tommy Mottola y tiene dos hijos.