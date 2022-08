Thalía presume cómo pintaba su piel para interpretar a "Marimar" y la tachan de racista | VIDEO

Thalía causó revuelo en redes sociales tras compartir el proceso con el que se caracteriza una vez más de su personaje en la telenovela “Marimar”; sin embargo, la actriz desató una ola de críticas y fue tachada de racista al poner en evidencia la práctica “brownface” que activistas buscan eliminar de la industria.

La intérprete de “No me acuerdo” compartió el vestido que usó hace 28 años en la famosa telenovela y decidió recrear su personaje de “la costeñita”, para el que detalló que debía oscurecer su piel todos los días con maquillaje en todo su cuerpo.

Te puede interesar: Thalía y Paty Manterola impactan con trajes de baño perfectos para mayores de 50 | FOTOS

“Vamos a broncearme, brocha gigantesca, porque yo siempre me bronceaba mucho, mucho. Ahora el cuerpo, para la Marimar original lo que yo utilizaba era aceite con muchos pigmentos cafés y me lo embarraba por el cuerpo entero, me maquillaban todo el cuerpo (...) esta era mi rutina diaria, me estoy convirtiendo en Marimar otra vez”, dijo la cantante.

Aunque el video generó nostalgia entre los internautas al momento de su publicación, más tarde fue motivo de controversia al ser señalado de practicar “brownface”, término usado cuando una persona de tez clara se maquilla o usa diferentes elementos para representar a alguien con piel morena.

Tachan de racista a Thalía

A través de redes sociales la activista Láurel Miranda, parte del colectivo Poder Prieto, condenó la práctica de “brownface” en la industria y señaló que la acción de Thalía en su video de Marimar al maquillarse el cuerpo para verse “bronceada” es parte de ello.

“Antes de que cualquier cosa pase, quiero aclarar que amo a Thalía y me divertía horrores viendo a Marimar, ni siquiera creo que la propia Thalía se de cuenta de lo problemático que es el 'brownface' que está haciendo”, aclaró la activista.

Te puede interesar: Thalía presume su colección de Barbie; tiene más de 500 muñecas | VIDEO

Explicó que el término “brownface”, al igual que el “blackface”, viene de “una práctica acostumbrada en las primeras décadas del cine cuando las personas racializadas y afrodescendientes no tenían permiso de aparecer en las películas; además de lo absurdo de esto, lo más violento es que actores y actrices blancas se colocaban un montón de maquillaje para interpretar personajes negros”.

Láurel Miranda puntualizó en que no desea cancelar “Marimar” con su declaración, sin embargo, sí poner sobre la mesa el problema del racismo en la industria en la que “la única manera en que actores y actrices prietas sean llamadas a producciones nacionales es que estas producciones necesiten ladrones, criminales o trabajadoras sexuales”.

SIGUE LEYENDO:

Trata de no sonreír antes de ver como lucía Thalía a los 34 años

Laura Zapata asegura que ni Thalía ni sus demás hermanas le ayudaron con los gastos del funeral de su abuela

¿Thalía es fan de las frituras? Impacta a sus seguidores con traje de baño de 'Cheetos' | VIDEO