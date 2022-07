Thalía presume su colección de Barbie; tiene más de 500 muñecas | VIDEO

Barbie es uno de los personajes que más sensación ha causado en las últimas semanas y no sólo por la emoción de una nueva película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, sino también por los looks inspirados en este juguete. Por supuesto, el amor por el juguete no es nada nuevo e incluso muchas famosas han confesado ser verdaderas fanáticas, como es el caso de Thalía, quien recientemente presumió una exclusiva colección con más de 500 muñecas.

Por supuesto, al tratarse de una celebridad, Thalía no sólo cuenta con las muñecas más importantes, sino que cuenta con piezas únicas como es el caso de varias Barbie inspiradas en ella y que recuerdan cada uno de los pasos más importantes e icónicos looks de la cantante mexicana. Y este fin de semana, la intérprete de "No me acuerdo" presumió un poco de su colección con más de 500 piezas.

A través de TikTok, la también actriz presumió su nueva figura, una muñeca con vitiligo y un vestido de lunares, sobre la que detalló que se trata de una pieza diferente, "creo que puedo decir que es mi Barbie favorita, me encanta en cuerpo; bravo por hacer una ¡tan hermosa y más realista". Explicó antes de llevarla a un estante lleno de muñecas.

"Ustedes no deben de saber esto, pero tengo más de 500 Barbies en una colección que inicié hace muchos años", dijo la cantante en un video que acumula más de medio millón de reproducciones.

Esta es una de las muñecas de Thalía. (Foto: Captura)

Thalía presume sus muñecas inspiradas en ella

Luego de compartir su nueva pieza, Thalía aprovechó para mostrar en video algunas de las muñecas que están inspiradas en ella y en sus más icónicos e innovadores looks. La primera de ellas destaca por un mini vestido plateado y con transparencias, además de un sofisticado y lujoso tocado que lució en la cabeza para acompañar su melena castaña.

"Esta sí es única. Nadie en el mundo tiene otra; una Thalía-Barbie con micro incluido. Otra, esta belleza también única", dijo al presumir otra en la que lucre un top negro y flores doradas, así como un pantalón acampanado y una guitarra eléctrica.

Claro que no podía faltar una más inspirada en el look de "No me acuerdo" de body plateado y botas altas, además de otra que recuerda el éxito "Lento" con un vestido largo y de mangas abultadas en color morado y cinturón dorado. Aunque todas estas muñecas se encontraban en sus cajas, Thalía también mostró el resto de su enorme colección colocada en dos enormes vitrinas de piso a techo.

Al tratarse de una colección exclusiva, se encuentran bajo el resguardo de un cristal y con iluminación especial, a pesar que las dos vitrinas estaban repletas de muñecas, la protagonista de "María la del barrio" explicó a sus fans que esto sólo es una parte de su colección y que en un futuro compartirá más de ellas.

SIGUE LEYENDO

Esta es la imagen de Shakira con el marido de Thalía que dio la vuelta al mundo

Thalía hace su propio baile para TikTok y no pararás de hacerlo | VIDEO

Thalía rescata un animal de una alberca: "Pobrecito ser"