Trata de no sonreír antes de ver como lucía Thalía a los 34 años

Thalía, además de tener un gran talento en los escenarios es dueña de los looks más coloridos y llamativos, con los que arrasa con sus apuestas de moda en su perfil de Instagram, donde la siguen poco más de 19 millones y medio de personas de alrededor del mundo. Para promocionar su nueva canción “Marimar”, se vistió con un outfit de verano de alto impacto y se fotografió para las redes con una trikini multicolor.

La prenda que lució Thalia acostada en una reposera y disfrutando del sol de la tarde contiene color fucsia, amarillo y turquesa. La artista se hizo una selfie para sus seguidores de Instagram mostrando su apuesta de moda veraniega a puro color: un traje de baño confeccionado en una tela texturada tipo morley pero impermeable, en colores vibrantes y llamativos.

Thalía posando. Fuente: Instagram.

Al look Thalía, próxima a cumplir 51 años, le sumó un par de complementos como un maxi collar metálico tipo cadena en color dorado con dije circular y unos auriculares profesionales de color azul, haciendo juego con la prenda estrella. A su vez Sumándose a la tendencia del make up no make up, se maquilló la cara con algo de rubor rosa en las mejillas y un labial del mismo color con algo de brillo.

Recientemente, en sus historias de la red social de la camarita, Thalía mostró una foto collage de hace un tiempo atrás, cuando tenía solo 34 años. Allí, se la ve con su amigo y colega Romeo Santos en dos diferentes etapas de la vida.

Thalía junto a Romeo Santos recientemente y hace 16 años, Fuente: Instagram.

Colocando los años en los que Thalía y el romántico interprete se cruzaron, la cantante cautivó a sus seguidores que de seguro se derritieron al verla tan joven pero tan hermosa como lo es en la actualidad.