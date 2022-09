VIDEO | Alfredo Adame asegura que ya se había enfrentado con uno de sus agresores

Aunque Alfredo Adame se ha metido en una infinidad de polémicas en los últimos años, ninguna había derivado en una tremenda golpiza como la que recibió la mañana de este miércoles fuera de su casa, ubicada al sur de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron por supuestamente haber grabado a dos víctimas durante un tiroteo en la zona.

El ex galán de telenovelas reveló, tras acudir al médico, que posiblemente tenía desprendimiento de retina de su ojo derecho, además de cuatro fracturas en el cráneo. Tras los hechos ocurridos acudió a rendir su declaración a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia capitalina donde aseguró que nunca tomó video de las personas y que sólo quería "ayudar".

Sobre los hombres que lo hirieron, Alfredo Adame dijo ante los micrófonos de la prensa amarilla que pertenecen a una "banda de allá arriba que son bien conocidos". Y aunque dijo que no teme a las represalias, durante una entrevista en Venga la Alegría aseguró que ya había tenido un altercado con uno de ellos en el pasado.

¿Qué fue lo que dijo Alfredo Adame?

Alfredo Adame dijo que tendrá que a causa de los golpes tendrá que esperarse a la valoración del oftalmólogo debido a que aún tiene el ojo hinchado, además de que tiene cuatro fracturas que van a requerir cirugía en donde posiblemente le pongan placas. Sobre su salud aseguró que seguirá informando sobre su evolución.

Sobre los dos agresores mencionó que son "una bola de malandros aquí en Tepepan y todo Tlalpan, hay muchas bandas de malandros. Uno de esos, el que me dio el puñetazo por detrás, el que seguramente traía un tubo o algo, es un cuate con el que ya una vez había tenido un enfrentamiento. Pasó y me gritó: 'quítate pin$% estorbo, y entonces le dije tatata, me bajé y le dije, pues qué te pasa' y salió corriendo, es un malandro", mencionó para Venga la Alegría.

Sobre el caso del hombre asesinado y su acompañante herida dijo que se trata de un ajuste de cuentas, pues el ataque fue directo y porque son unos "malandros", afirmó. Tras asegurar que su agresor pedía ayuda y él tiene "vocación para ayudar a la gente", se acercó para ofrecer su apoyo, pero sólo encontró insultos y agresiones.

