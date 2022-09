Niña actriz que triunfó con Pedrito Fernández en el Cine Mexicano reveló que fue acosada

Pedro Fernández es uno de los actores y cantantes más queridos del medio artístico, pues desde que inició su carrera se colocó en el cariño del público. El intérprete tuvo tanta popularidad durante su niñez que protagonizó varias películas del Cine Mexicano, algunas de ellas junto a María Rebeca, una actriz que triunfó junto a la joven promesa del espectáculo, pero que años después confesó que sufrió acoso.

En 1979, el director Rubén Galindo le dio su primera oportunidad a Pedrito Fernández en el protagónico de "La niña de la mochila azul", en la que compartió créditos con María Rebeca, una joven que también estaba comenzando en el cine y que consiguió el papel de "Amy". La cinta fue todo un éxito y ambos pequeños se lanzaron a la fama internacional, por lo que estuvieron en varios proyectos de cine y televisión.

Actriz que hizo a "Amy" fue acosada

En tanto, mientras disfrutaba de su etapa infantil y su éxito en la industria, María Rebeca Zepeda Lozano, nombre completo de la actriz, vivió un momento que marcó parte de su vida, pues hace unos meses confesó que fue acosada. En una entrevista para el programa "Venga la Alegría", la celebridad indicó que cuando era niña un amigo muy cercano a su familia intentó propasarse con ella.

“Sucedió en Acapulco y fue el hijo de una amiga de mi mamá que era mayorcito que yo, entonces como que quiso ahí tener algún… y a mí no me gustó y entonces yo me alejaba y en un instinto que tengo desde chavita, eso fue lo que me rescato”, indicó la actriz, que actualmente tiene 52 años, quien aseguró que no pasó a mayores, gracias a que su mamá y su abuela no la dejaban sola.

“Hubo momentos en los que sabía que algo no estaba bien y entonces siempre tuve la fortuna de ser escurridiza, tampoco me acosaban todos los días y todas las horas, no quiero sonar así, pero cuando tuve momentos y dije “ay que es esto”, tuve la fortuna de salir librada”, destacó la celebridad quien manifestó que ha vivido este tipo de situaciones algunas veces en su carrera.

María Rebeca protagonizó varias películas con Pedrito Fernández Foto: Especial

¿Qué fue de "Amy", actriz de "La niña de la mochila azul"?

María Rebeca nació en la Ciudad de México, el 9 de marzo de 1970, desde muy pequeña estuvo involucrada con el medio artístico, ya que su mamá es la actriz Irma Lozano y el histrión José Alonso. Con tan sólo 8 años debutó en la cinta "El niño y el tiburón", sin embargo, fue "La niña de la mochila azul", con Pedrito Fernández con la que alcanzó la fama.

La dupla hecha por el también conocido como "El Aventurero de América" y la actriz tuvo tanto éxito que volvieron a estar juntos en “El oreja rajada”, “La Mugrosita” y “La niña de la mochila azul 2”. Al crecer, ambos tomaron caminos separados, pues mientras Pedro Fernández se enfocó más en la música, ella siguió con su carrera en las pantallas.

"Baila conmigo", "Mujer, casos de la vida real", "Al norte del corazón", "Catalina y Sebastián", "Pobre diabla" y "La mexicana y el güero", son algunas de las producciones de televisión en las que ha estado, sin embargo, ha sido el teatro su gran pasión, por lo que es común verla en las marquesinas.

