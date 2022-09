VIDEO | Karely Ruiz causa impacto con mini vestido negro: “feliz y soltera

Si hay alguien que enciende las redes cada vez que hace una publicación, es Karely Ruiz. Ahora la regiomontana publica un video donde reafirma su soltería y con mini vestido negro.

“Enamorada de la vida”

En la grabación, Karely Ruiz expresa: “¿quieren saber si tengo novio? No tengo novio, estoy feliz y soltera, enamorada de la vida”. Así es como la modelo de Only Fans deja en claro que no tiene pareja en estos momentos.

Dentro del clip, que ya acumula 1. 7 millones de reproducciones en Tiktok, Karely Ruiz aparece con un minivestido negro justado, el cual hace resaltar las curvas de las ex aspirante a enfermera.

"Tírenme rollo", expresa Karely Ruiz en su storie de Instagram. | Foto: Instagram @karelyruiz

También durante el video, la regiomontana hace su característico baile de caderas, que hipnotiza a sus más de 7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Algo que llama la atención, es el mensaje que aparece en el costado inferior izquierdo de su storie de Instagram. “Enamorada de ustedes, tírenme rollo”. ¿Será que Karely Ruiz encuentre el amor entre sus millones de seguidores?

TikToker se toma fotos junto a Karely Ruiz y lo descubre su jefa: “¿Y tú cómo trabajas?”

El video de un TikToker que se tomó una selfie junto a Karely Ruiz se convirtió en uno de los más exitosos de este fin de semana debido a las reacciones y decenas de comentarios que los usuarios le han realizado.

En el clip el usuario de TikTok Jesús Gómez (@soyjesusgomez_) decidió compartir una fotografía que se tomó junto a la influencer y modelo regiomontana y contó en su historia que su jefa lo descubrió y le llamó la atención.

“¿Y tú cómo trabajas?” fue el mensaje que vía WhatsApp le envió su jefa luego de darse cuenta de esta acción, el cual acompañó con una foto de la cámara de seguridad del establecimiento.

Sigue leyendo:

FOTO | Karely Ruiz se corona como la reina de OnlyFans con mini vestido y botas de látex