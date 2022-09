“La Chilindrina”: Esto es lo que hace la querida actriz para ganarse la vida a sus 71 años

En las últimas semanas, salieron a la luz un par de videos en los que se mostraba que Edgar Vivar y Carlos Villagrán seguían explotando sus respectivos personajes con los que saltaron a la fama en “El Chavo del 8” a inicios de la década de 1970 y fue a raíz de ello que surgió la duda por saber cómo es que se gana la vida María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina”, quien fue otra de las figuras más queridas de la icónica serie cómica creada por “Chespirito”, por lo que en esta ocasión te diremos este y otros datos sobre la querida actriz de 71 años de edad.

María Antonieta de las Nieves trabajó con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” desde 1968 hasta 1994 y en todos estos años realizó una gran cantidad de personajes, sin embargo, el más emblemático de ellos fue el de “La Chilindrina” y fue precisamente este personaje el que los llevó a tener diferencias por la propiedad intelectual del mismo, la cual, quedó en manos de la actriz originaria de Nayarit y a raíz de ello, fue que pudo continuar su carrera en solitario y apoyada en su icónico personaje de la niña traviesa y berrinchuda.

"La Chilindrina" fue uno de los personajes más queridos de "El Chavo del 8". Foto: IG: lachilindrina_oficial

A mediados de la década de 1990, “La Chilis”, como también se le conoce, pudo tener su propio programa y hasta realizó algunas películas, además, participó como invitada en múltiples producciones donde asistía caracterizada como su icónico personaje y ha sido esto lo que la ha mantenido vigente hasta la actualidad, incluso, la actriz ostenta un récord Guinness por la carrera profesional más larga interpretando el mismo personaje infantil, la cual hasta el día de hoy ya es de más de 50 años.

¿Qué hace actualmente “La Chilindrina”?

Hasta hace unos años, “La Chilindrina” estaba muy activa en televisión, sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19 su presencia en medios disminuyó de forma drástica y solo se han tenido noticias de la actriz a través de sus redes sociales donde últimamente no ha estado tan activa, pero hasta hace unos meses se supo que la realidad de María Antonieta de las Nieves no estaba tan alejada de las de sus ex compañeros del “Chavo del 8” pues también realiza presentaciones en circos pese a sus 71 años de edad.

María Antonieta de las Nieves se mantiene muy bien conservada. Foto: IG: lachilindrina_oficial

Cabe mencionar que, “La Chilindrina” se encuentra muy bien conservada y durante sus espectáculos baila, salta y canta sin ningún tipo de complicación, no obstante, se sabe que ya contempla el retiro, incluso, actualmente se encuentra realizando “su gira del adiós” y aunque todavía no tiene fecha para concluirla, ya ha comenzado a despedirse de su público y según lo ha manifestado, una vez que concluya su recorrido por la República Mexicana, tiene planeado visitar varios países de Latinoamérica y diferentes ciudades en Estados Unidos donde sigue siendo reconocida por su emblemático personaje.

"La Chilindrina" se encuentra hacienso su "gira del adios" con su propio circo. Foto: IG: lachilindrina_oficial

