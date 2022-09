Aleida Núñez enciende la red con entallado body y escote revelador

Guapa y sensual, fue como se dejó ver Aleida Núñez en su última foto de Instagram, pues la actriz modeló con un entallado body de escote revelador, que la hizo presumir su espectacular figura. Con esta imagen, la artista encendió la red, pues volvió a comprobar por qué es considerada una de las celebridades con mejor silueta del medio del espectáculo.

En los últimos días, la actriz, que acaba de terminar su participación en "Corazón Guerrero", ha compartido en su cuenta de la plataforma de Meta, los looks más sensuales y reveladores, pues se ha lucido con vestido entallados hasta bodys muy cortos en los que modela su figura, siendo éstos últimos los que más gustan a sus fanáticos, pues siempre recibe mensajes halagadores y miles de "likes".

Aleida Núñez enciende la red con body ajustado

Este martes, Aleida consintió a sus más 3.9 millones de seguidores, pues en sus "historias" compartió una foto en la que derrochó estilo al lucirse con un ajustado body negro que llamó la atención debido a su diseño en el escote, pues además de ser un corte profundo en "V", tenía unos listones que cruzaban, dándole un toque sexy a la prenda sin que perdiera el glamur.

Aleida Núñez conquista en ajustado body de escote revelador Foto: Captura de pantalla

Aleida Núñez no sólo lució el revelador body, también mostró una combinación que le dio un toque más moderno, pues complementó la prenda con una gorra, lentes obscuros y unos guantes con los dedos descubiertos, haciendo de este un look con un estilo mucho más rudo, con el que conquistó a sus millones de fanáticos, quienes aunque no pudieron comentar la foto, es seguro que quedaron encantados.

La también cantante subió esta imagen para promocionar su página VIP, pues hay que recordar que Núñez es una de las artistas, como Sugey Ábrego e Ivonne Montero, que abrió este sitio para compartir a sus fanáticos sesiones de fotos muy sensuales con looks reveladores. Así una vez más, la originaria de Jalisco dio una "probadita" de lo que sus admiradores pueden encontrar si se suscriben a su contenido exclusivo.

Aleida Núñez ha ganado popularidad en las redes sociales debido a que publica sus atuendos más atrevidos, pues además de dejar ver su gusto por las piezas ajustadas y mini, como vestidos, faldas y shorts, también ha modelado lencería, outfits con los que eleva la temperatura, ya que es una de las celebridades que tiene una curvilínea figura que enloquece a los usuarios de internet.

Aleida Núñez tiene una página VIP IG @aleidanunez

Después de estudiar comunicación en la Universidad del Bajío y actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), la artista hizo su debut en "Mamá nos quita los novios" junto a Angélica María, y desde ese momento se ha mantenido activa en teatro y televisión, con proyectos como "La fea más bella", "Hasta el fin del mundo" y recientemente en "Corazón Guerrero".

SIGUE LEYENDO:

Aleida Núñez paraliza Instagram con mini vestido rojo pasión