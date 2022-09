Jaime Camil estuvo a punto de no interpretar a Vicente Fernández en bioserie; este fue el motivo

Netflix estrenó este miércoles 14 de septiembre la serie “El Rey” sobre la vida y trayectoria de Vicente Fernández que está protagonizada por Jaime Camil, quien recordó que estuvo a punto de quedar fuera del importante proyecto debido a la mala organización de una agencia.

Tras la polémica que rodeó a la serie “El último rey: El hijo del pueblo” debido a que se realizó por el productor Juan Osorio sin la autorización de la familia del cantante, surge la versión de la plataforma de streaming en la que se relatan momento íntimos en la vida de Chente en su faceta como padre, esposo y amigo fuera de los escenarios donde gozó de un arrollador éxito.

Jaime Camil estuvo a punto de quedar fuera de "El Rey". Foto: IG @jaimecamil

En entrevista para “Ventaneando”, Jaime Camil relató que durante casi cuatro meses la televisora a cargo del proyecto lo estuvo buscando para que fuera el protagonista de la bioserie, algo que él no supo hasta un encuentro con Lisette Osorio, vicepresidenta de Caracol internacional, quien lamentó que no pudiera ser parte del elenco.

Camil se dijo sorprendido pues no sabía que la televisora habría intentado contactarlo a través de agencias de casting en México, quienes aseguraban que él no estaba disponible o no quería tomar proyectos en ese momento: “No sé qué inventaban, no sé por qué, pero lo que es para ti aunque te quites y lo que no aunque te pongas”.

Retos para Jaime Camil

El también presentador, de 49 años, habló sobre su preparación para su papel como el “Charro de Huentitán” en la serie y aseguró que pidió la ayuda de otras celebridades como Ana Gabriel, quien le dio su opinión honesta sobre una de las canciones que interpretaría.

Además, tuvo contacto con la actriz Angélica María quien trabajó junto a Vicente Fernández en más de una ocasión tanto en la música como ante las cámaras y por lo que surgieron rumores de un romance.

Sobre la opinión de María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda del cantante, Camil indicó que recibió “su bendición” pero hasta el momento no ha tenido contacto con la familia, aunque sostiene una buena amistad con Alejandro, Gerardo y Vicente Fernández Jr.

SIGUE LEYENDO:

Pedrito Sola confiesa su amor a Jaime Camil en pleno programa; así reaccionó el actor