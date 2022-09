Venga La Alegría: ¿Cuánto dinero ganan los conductores del matutino?

Algo que siempre ha causado dudas entre los televidentes es saber los sueldos que reciben sus conductores de televisión favoritos, por lo que mucho se ha rumoreado de las presuntas cifras que podrían recibir, y en las últimas horas algunos medios de comunicación han hablado de los sueldos que los conductores de Venga La Alegría debido a los cambios que han surgido en la televisora con la salida de una importante ejecutiva.

Y es que de acuerdo al periodista de espectáculos Michel Ruvalcaba, Laura G , William Valdés y Anette Cuburu son los conductores mejores pagados del programa matutino de TV Azteca, aunque el periodista aunque el experto no reveló las cifras que éstos podrían estar recibiendo, otros medios de comunicación han revelado los salarios que presuntamente estarían recibiendo en su cuenta cada uno de los conductores.

Tal y como lo mencionamos anteriormente, distintos medios de comunicación aseguran que Kristal Silva y William Valdés estarían recibiendo una cantidad aproximada de unos 25 mil pesos; mientras que Patricio Borghetti y Laura G ganarían poco más de 300 mil pesos ya que éstos son de los conductores principales.

Pese a lo anterior, Sergio Sepúlveda sería el que recibiría el sueldo más alto ya que no solo es conductor sino que también está a cargo de la producción, sin embargo, no se reveló la cifra que podría estar ganando; cabe mencionar que las cantidades antes mencionadas no son información oficial.

“Cuando vio cuánto le pagaban a Laura G semanal, ¡un dineral! A William Valdés que ni siquiera entra en la nómina general, estaba en otra”, dijo Ruvalcaba

Los cambios de TV Azteca

Fue hace unas semanas que se reveló que la Directora General de Contenidos y Distribución de canal de TV Azteca, Sandra Smester dejaría su cargo en la televisora del Ajusco para incorporarse a Telemundo, aunque no se sabe en qué puesto.

Tras la salida de Smester, se rumoró que habría grandes cambios en la plantilla de conductores de Venga La Alegría y hasta cambios radicales en la programación de esta televisora.

En redes sociales se hizo una encuesta en una cuenta dedicada a Smester llamada “La Tía Sandra” en donde cuestionaron a los internautas sobre cuál de los conductores favoritos de la ejecutiva podría estar corriendo peligro con la salida de ésta, entre los que enumeraron fue a William Valdés, Laura G, Vanessa Claudio y Flor Rubio.

¿Adiós VLA fin de semana?

Entre los cambios radicales de los que se hablan en la programación de TV Azteca, se dice que la salida del aire de la versión de fin de semana del programa matutino “Venga la Alegría” ya es todo un hecho.

Así lo dio a conocer el experto en espectáculos Pablo Chagra en sus redes sociales, además el creador de Chismillenial aseguró que todos los conductores de esta emisión serán despedidos excepto Gaby Ramírez.

Y es que según el también colaborador de “La Caminera” de Exa FM, Ramírez se uniría a Venga la alegría de lunes a viernes, hasta el momento no se sabe si sustituirá el lugar de Cynthia Rodríguez.

Y es que aunque hace algunos meses la ex académica abandonó la emisión para celebrar su boda con Carlos Rivera y posteriormente su luna de miel por Europa, a su regreso, Rodríguez confirmó que ya no regresaría a Venga la Alegría como conductora, lo que levantó rumores que ésta podría integrarse al programa Hoy.

