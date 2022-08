Lolita Cortés reacciona ante el accidente de la “misteriosa bolsita” de Claudio Yarto durante su presentación en La Academia

A lo largo de todo el tiempo que estuvo al aire “La Academia 2022”, tuvieron grandes invitados semana a semana, algunos de ellos fueron Kumbia Kings, Cañaveral, Grupo Caló, entre muchos otros más y justamente el integrante de uno de estas agrupaciones antes mencionadas tuvo un pequeño incidente.

Se trata de Claudio Yarto quien es parte de Caló, éste durante su presentación tuvo un accidente, pues mientras bailaba y cantaba sus éxitos de su saco cayó algo de color blanco, por lo que en redes sociales aseguraron que era una “bolsita misteriosa” con algún tipo de sustancia no legal; ante esto semanas después Lolita Cortés reaccionó a lo que sucedió al músico.

Fue durante el recorrido que hizo en las calles de la Ciudad de México con el “Escorpión dorado” que Lolita Cortés se dio cuenta del accidente que tuvo Claudio Yarto durante su presentación en La Academia hace algunas semanas.

Y es que la también llamada “jueza de hierro” no se había percatado de lo que había sucedido esa noche mientras que Caló interpretaba sus éxitos; el rostro de asombro de la actriz de teatro musical fue evidente.

Pese a que Lolita Cortés no quiso ahondar sobre el incidente que sucedió en el escenario de La Academia mientras Yarto bailaba junto a sus compañeros de Caló.

“¡Oh my God! No, yo no sé, no voy a hablar”, dijo Lolita Cortés muy nerviosa para evitar suposiciones