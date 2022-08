Paty Cantú: esta es la enfermedad que sufre la cantante; tardó un año en saber lo que padece | VIDEO

Paty Cantú no tuvo inconveniente en tocar un tema personal y exponer que desde hace varios años debe lidiar con una enfermedad que le afecta todo su cuerpo: el hipotiroidismo. A pesar de que hoy lo comparte sin problema aseguró que el calvario lo sufrió en la búsqueda del diagnóstico, pues ningún médico atinó a su padecimiento durante un angustiante año.

La intérprete de "Por besarte" y "Suerte" afirmó ante los medios de comunicación que durante ese tiempo comentó muchos de los síntomas que tenía sin saber que era el conjunto de "una sola cosa, y se me diagnosticó como 20 cosas más que no eran", dijo. Asimismo reveló que le decían que tenía anemia, depresión, trastorno del sueño y hasta leucemia, algo que la tuvo con los nervios de punta.

Patricia Giovanna Cantú, nombre completo de la cantante, recordó que diversas terapeutas y algunos doctores más lograron dar con el hipotiroidismo que padece. En este sentido dijo que debe tomar "una pastilla todos los días" para poder controlarse la enfermedad de por vida, pero es algo que la ayudó a volver a ser ella misma.

"Fue tan fácil como empezar a tomar una pastilla todos los días y regresé a mi misma, me regresó la vida, me regresó la personalidad, pude volver a dormir, pude volver a controlar mi peso, pude volver a controlar mis emociones. Entonces a partir de ese momento ha sido algo de lo que he hablado públicamente mucho porque creo que hay que normalizar las conversaciones que son humanas y comunes", mencionó la también actriz.