Paty Cantú paraliza la red con body azul metálico y botas altas | FOTO

Paty Cantú es una de las cantantes favoritas en México y su talento la ha llevado a conquistar al público tanto sobre el escenario como fuera de éste donde se ha convertido en un referente de moda y estilo, así lo demostró en su más reciente concierto donde lució un impactante body azul.

La intérprete de "Goma de mascar" se ha convertido en inspiración para sus fans no sólo por su talento y perseverancia, también por su imponente belleza que no duda en presumir con atuendos que la llevan de lo rockero a lo romántico haciendo suyo cada look con el toque divertido que tanto la caracteriza.

Esta vez la cantante sorprendió al público en Villahermosa, Tabasco, con un concierto en el que "Bailo sola" fue una de las canciones estelares al tratarse de su más reciente éxito. Aunque lo que acaparó miradas fue su impactante atuendo en tonos metálicos sin dejar de lado el toque de sensualidad.

Paty Cantú optó por un body color negro con detalles en azul metálico parecidos a los rayos durante una tormenta que brillaron durante su presentación. Lo combinó con un saco corto con mangas fruncidas que brinda volumen a la parte de los hombros y acompañó el atuendo con unas botas altas brillantes a juego con su look.

“Taylor Swift mexicana”

Paty Cantú ha logrado un arrollador éxito en la industria convirtiéndose en una de las cantantes favoritas y abriéndose paso en importantes proyectos como "La Voz Kids" como coach, sin embargo, no ha evitado ser comparada con otras cantantes y esta vez fue con Taylor Swift.

Aunque todo comenzó como mofa entre los internautas al calificar como "lo mismo" la música de Paty Cantú y Taylor Swift, así como al público que las escucha, pronto esto tomó otro sentido al ser apoyada por sus fans quienes aseguraron que ambas poseen un gran éxito y belleza.

“Mi Taylor Swift mexicana”, fue así como una fan se refirió a la cantante al compartir la foto de uno de sus conciertos, lejos de molestarse Paty Cantú lo tomó como un halago y agradeció a sus fans por el apoyo que le han mostrado en todo momento.

Paty Cantú es llamada "Taylor Swift mexicana". Foto: Instagram @taylorswift

