Paty Cantú impone moda con sensual vestido rosa de plumas que resalta toda su belleza | FOTOS

Paty Cantú se ha convertido en un referente de moda y elegancia con impactantes atuendos con los que presume su figura, esta vez no fue la excepción al lucir un delicado vestido con plumas, una tendencia que toma cada vez más fuerza conquistando a celebridades en todo el mundo.

La intérprete de “Goma de mascar” acapara las miradas tanto por su talento sobre el escenario como por su imponente belleza, misma que no duda en presumir con atuendos dignos de replicar al ser divertidos y coloridos con el toque chic ideal para quienes desean hacer un cambio en su guardarropa.

Paty Cantú con vestido de plumas. Foto: Instagram @patycantu

La coach favorita de “La Voz Kids” deleitó a sus fans con un delicado minivestido en color rosa con un escote profundo y transparencias en la parte central del busto. Los brillos aportan elegancia al arriesgado atuendo con el que Paty Cantú acompañó con unas zapatillas doradas en punta.

Lo que llamó poderosamente la atención fueron las abundantes plumas en la parte de la falda, pues se trata de una tendencia arriesgada que es perfecta para ir de lo elegante a lo divertido sin importar el color o la manera en que se combinen.

Para completar su look la cantante optó por unos aretes largos con brillos y coletas que resaltan el color rosa de su cabello, perfecto para darle el toque sensual y tierno que tanto la caracteriza y que aporta un estilo diferente al inigualable vestido.

Paty Cantú con tierno vestido rosa. Foto: Instagram @patycantu

Plumas, favoritas de Hollywood

Aunque los atuendos con plumas llegan con gran fuerza esta primavera-verano, no es la primera vez que conquista a las celebridades y a la industria de la moda pues se trata de looks que se han retomado de estilos clásicos como los 20 cuando eran parte de elegantes vestidos y accesorios.

En vestidos, blusas, blazer, aretes, collares y hasta anillos, las plumas le dan el toque dramático al atuendo y a juego con colores discretos puede dar un look elegante que no pasará desapercibido donde quiera que se use.

Sin embargo, en el caso de las prendas coloridas combinarlo con diferentes tonos dará la apariencia de diversión y atrevimiento que algunos eventos requieren, todo sin dejar de lado lo sofisticado que puede resultar usar plumas.

Danna Paola es una de las celebridades que brilló usando plumas en un "total look" rosa, pues la cantante mexicana dio cátedra de estilo en un desfile de Milán al usar un abrigo de plumas con el que de inmediato acaparó miradas.

Danna Paola con un abrigo de plumas. Foto: Instagram @dannapaola

