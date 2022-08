Kristal Silva presume su silueta al combinar un top con traje sastre

Una de las máximas referentes de moda en la televisión mexicana sin duda alguna es la conductora de Venga la Alegría, Kristal Silva, quien constantemente muestra las mejores combinaciones, como este lunes, cuando se lució en un traje sastre que unió con un top negro, outfit que la hizo presumir su esbelta y curvilínea figura.

La presentadora de VLA compartió en su cuenta de Instagram, en donde ya acumula 1.7 millones de seguidores, una serie de fotos del look que mostró durante el matutino de Tv Azteca, al que recientemente se integró después de disfrutar unos días de vacaciones en Colombia, en donde también mostró su belleza. Este lunes, la ex reina de belleza dejó claro que es una fashinista, mues mostró una forma innovadora de combinar un traje.

Foto: IG @kristalsilva_

Kristal Silva se luce en bralette y traje

Silva, de 30 años, compartió en la plataforma de Meta unas fotos en las que posó con un look de traje con saco en color azul cielo, el cual combinó con un bralette negro con cintas que rodearon su cintura, las cuales modelaron está área de su cuerpo e hicieron destacar sus curvas. En tanto, las sandalias de tacón hicieron el match perfecto al ser del mismo color que el top.

"Simplemente el recordar me hace sonreír…", fue la frase con las que la estrella del matutino de Tv Azteca compartió su sensión de fotos en el foro del programa en el que colabora desde hace varios años. En las imágenes, también se alcanza a ver que Kristal lució con un maquillaje muy ligero, en el que solo resaltaron sus ojos claros y sus labios con un lipstick en tono mate.

Foto: IG @kristalsilva_

"Pero que hermosaaaaaa kris", "Barbie hermosa", "Tu look está impactante", "Tu y tus outfit los más" y "Que guapa", son algunos de los mensajes que se pueden encontrar entre los miles de emojis de corazones, caras enamoradas y fuegos, que están en los comentarios. Además, la publicación ya superó los más de 26 mil "likes", en menos de 24 horas de haberlo compartido.

A pesar de no llevarse la corona en Miss Universo 2016 al representar a México, Kristal Silva demostró su talento y se ganó un lugar como presentadora de televisión, y es en VLA, donde ha conquistado al público con su carisma y su gusto por la moda, pues es un referente para muchas personas que la ven cada mañana en el matutino de Tv Azteca.

Foto: IG @kristalsilva_

SIGUE LEYENDO:

Desde Xochimilco, Kristal Silva presume el mejor look para fin de semana

Kristal Silva conquista Instagram con ajustada falda que resalta su figura