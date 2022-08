Desde Colombia, Kristal Silva luce su figura en coqueto bikini

Kristal Silva, conductora de Venga la Alegría (VLA), terminó sus vacaciones por Colombia, no sin antes derrochar sensualidad con un look de playa. La ex reina de belleza se lució con un coqueto bikini negro con además de dar cátedra de estilo para los días de verano, también enseñó su figura y demostró por que es una de las presentadoras más bellas de la televisión mexicana.

La presentadora se alejó el foro del matutino de Tv Azteca para pasar unos días de descanso en el país sudamericano. Kristal ha hecho parte de este viaje a sus más de 1.7 millones de seguidores en Instagram, pues es en esta red social en donde publica algunas fotos y videos de su aventura, como hace algunos días, cuando se dejó ver recogiendo granos de café, en donde portó un maxi vestido derrochando elegancia.

Kristal Silva se lució en bikini Foto: IG @kristalsilva_

Kristal Silva se luce con look de playa

El fin de semana, la ex representante de México en Miss Universo 2016 publicó en la plataforma de Meta una sesión de fotos desde altamar, abordo de una embarcación navegando por Guatapé, un municipio turístico de los Andes, ubicado al este de Medellín. En las imágenes, la conductora de VLA presume su belleza al máximo al modelar un look de playa ideal para la temporada de calor.

"GUATAPE" colocó la modelo junto con dos banderas de Colombia para compartir las imágenes en las que luce un bikini en color negro, con cintas en la cintura que modelaron su figura. La pieza la combinó con un pantalón de talle alto en tono claro, hecho de una tela muy ligera para estar fresca en estos días en donde se eleva la temperatura y es necesario dejar pasar el aire para mayor comodidad.

Derrocha estilo con su look de playa Foto: IG @kristalsilva_

En sus historias de Instagram, también presumió su outfit con la frase: "Marica que rumba en Medellín". Con una gran sonrisa, la ex reina de belleza mostró que este viaje le gustó mucho, pues además de visitar los lugares más emblemáticos y disfrutar de la cultura, dio cátedra de estilo, pues siempre vistió las mejores prendas, como la vez que se dejó ver como una "Bichota".

Con estas últimas fotos, Kristal Silva le dice adiós a Colombia y regresa a México para volverse a integrar a Venga la Alegría, matutino en el cual es una de las favoritas, gracias a su sentido del humor, carisma y belleza, pues siempre se luce con los mejores looks que sirven de inspiración para muchos televidentes.

Pasó sus últimos días de vacaciones en Guatapé Foto: Especial

