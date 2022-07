Como Tania Rincón, Kristal Silva y El Capi Pérez dicen palabras prohibidas en VLA en vivo | VIDEO

Kristal Silva y El Capi Pérez son de los conductores más carismáticos de Venga la Alegría (VLA), pues no tienen miedo de expresarse como quieren, sin embargo, ésta vez podrían tener problemas, al decir una palabra prohibida durante el programa en vivo. Este bochornoso momento para los televidentes hizo recordar un hecho similar de su ex compañera, Tania Rincón, quien también pronuncio algo no apto para un horario matutino.

Los presentadores de VLA más queridos son El Capi y Kristal debido a que son irreverentes y muy divertidos durante el programa. Las celebridades mantienen una amistad desde hace varios años, por lo que muestran su dinámica y buena relación en la pantalla. Es por esto, que hay veces que llegan a olvidar que hay varias cámaras grabándolos y que están en vivo a nival nacional por la señal de Tv Azteca.

Kristal Silva y El Capi Pérez dicen palabras prohibidas en VLA

Fue la propia conductora del matutino de la televisora del Ajusco quien compartió en su cuenta de TikTok el momento en el que jugó con su compañero y amigo "Guerra de Palabras". El reto era que dijeran la mayor cantidad de términos con la letra "p", sin embargo, justo en el inicio de la dinámica, Kristal dijo una palabra prohibida y El Capi le siguió con una que la complementó haciendo que los demás conductores estallaran de risa.

Al inicio del juego, Kristal Silva pronunció "pene", mientras que Carlos Alberto Pérez, nombre real del standupero, dijo "parado". La ex Miss México intentó contener la risa, no obstante, le fue imposible, así que lanzó la carcajada, por lo que le fue complicado retomar la dinámica. En tanto, sus compañeros de Venga la Alegría tomaron a bien este divertido momento.

Hacen recordar a Tania Rincón

Este momento hizo recordar a los televidentes un hecho similar con Tania Rincón, quien en un juego muy parecido dijo "mecos". Durante sus primeras apariciones en el programa "Hoy", la originaria de Michoacán se enfrentó a Paul Stanley para mencionar cosas pegajosas; su agilidad mental le hizo una "mala pasada", por lo que se olvidó que estaba en transmisión nacional.

“¿Mañana si vengo?”, fue la frase que dijo después de su "metida de pata", pues mientras sus compañeros se mostraban preocupados y otros atacados de risa, ella sólo sonreía esperando que hubiera pasado desapercibida su palabra prohibida.