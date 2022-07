Kristal Silva: 5 vestidos entallados con los que destaca su silueta

Kristal Silva, conductora de Venga la Alegría, ha destacado en la emisión matutina por su profesionalismo y carisma, pero también por su belleza y gusto por la moda, los cuales muestra en pantalla en el programa de TV Azteca. Sus looks siempre están en tendencia, pero son los vestidos entallados los que más gustan a sus admiradores, pues con ellos presume su espectacular silueta.

La presentadora del matutino sabe muy bien como sacarle provecho a su figura, puesto que es una conocedora de moda ya que además de ser talento de la televisora del Ajusco, también fue reina de belleza al representar a México en Miss Universo, después de ganar el certamen nacional en 2016. Por esta razón, destaca en la pantalla chica con las tendencias de la temporada y las mejores combinaciones.

5 vestidos entallados inspirados en el estilo de Kistal Silva

A pesar de que la conductora de VLA presume diferentes looks en el matutino de Tv Azteca, son los vestidos entallados con los que presume su belleza al máximo, pues con estas piezas modela su esbelta y curvilínea figura. Además, se coloca como un referente de moda, ya que se deja ver con distintos estilos que sirven de inspiración para cualquier ocasión.

Kistal Silva se luce en VLA Foto: IG @kristalsilva_

Cada mañana Kristal Silva se luce con vestidos elegantes y glamurosos, que destacan por sus lentejuelas, transparencias o por sus diferentes aplicaciones. Sin embargo, también presenta piezas sencillas, que sólo llaman la atención por su color llamativo o por su diseño.

La ex Miss México llegó a Venga la Alegría no sólo a complementar al equipo con su talento, sino también a ser una fuente de inspiración con cada uno de sus looks. La conductora constantemente presume su esbelta figura en los mejores atuendos, pero los vestidos ajustados se roban las miradas debido a su elegancia y glamur.

Presume figura en vestidos entallados Foto: IG @kristalsilva_

Conquista con diferentes estilos Foto: IG @kristalsilva_

Sigue las tendencias de moda Foto: IG @kristalsilva_

Destaca por sus diseños perfectos para cualquier evento Foto: IG @kristalsilva_

