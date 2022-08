Grey's Anatomy: Así ha sido la transformación de Ellen Pompeo tras 17 años de ser Meredith Grey

Una de las series más queridas en todos los tiempos es “Grey’s Anatomy”, la cual fue creada por Shonda Rhimes, bajo la producción de ABC Signature, Shondaland y Entertainment One Television para la American Broadcasting Company, y que tuvo estreno en 2005.

Esta producción cuenta hasta la fecha con 18 temporadas y 400 episodios, en donde se centran en la vida de un grupo de médicos cirujanos experimentados en sus áreas, mientras intentan lidiar con su vida profesional y personal de manera simultánea.

Recordemos que la serie médica más longeva de todos los tiempos en la televisión de Estados Unidos, Grey's Anatomy, estrenó su temporada número 18 en el país vecino, sin embargo, hasta las pantallas de Latinoamérica no había llegado el querido show, pero no hay plazo que no se cumpla y el canal Sony ya ha revelado que muy pronto se estrena a través de su señal.

Grey's Anatomy y sus 18 temporadas

Es de recordar que el regreso de la temporada 17 causó mucha expectación en los fanáticos, pues entre otras cosas, el Grey Sloan Memorial Hospital, se vio inmerso en la crisis sanitaria por covid-19, y la protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo) sufrió la enfermedad que la puso al borde de la muerte, lo que la llevó a alucinar y con ello a traer de regreso a personajes entrañables como su fallecido esposo Derek Shepherd (Patrick Dempsey) y George O'Malley (T. R. Knight).

Grey’s Anatomy es una serie protagonizada por Ellen Pompeo quien interpreta a Meredith Grey, quien tuvo su primera aparición en la serie como interna en cirugía, pasando por su residencia y luego convirtiéndose en la jefa de Cirugía general, mientras intenta encontrar el equilibrio con su vida como cirujano.

Así ha sido el antes y después de Pompeo. FOTO: Especial

Cómo ha cambiado Ellen Pompeo

Cabe señalar que el reparto original estaba conformado por nueve actores: Sandra Oh, Katherine Heigl, Justin Chambers, T. R. Knight, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Isaiah Washington y Patrick Dempsey.

En este sentido, Pompeo se ha consolidado como una de las actrices más queridas por parte del público en la televisión estadounidense y el mundo del entretenimiento; actualmente la actriz tiene 51 años de edad y su cambio y evolución tanto física como actoral ha sido sorprendente.

La evolución de la famosa doctora Meredith Grey. FOTO: Especial

