Escándalo en Grey's Anatomy, la guionista de la exitosa serie fingió tener CÁNCER para conseguir el trabajo

Recientemente generó cientos de comentarios el hecho de que una de las guionistas de la exitosa serie Grey’s Anatomy fingió tener cáncer durante un largo tiempo para tener trabajo.

Sonda Rhimes descubrió que una de las guionistas más queridas de la producción fingió tener cáncer para obtener tratos especiales y conseguir más cantidad de trabajo.

Se trata de Elisabeth Finch, quien ha sido señalada de mentirosa compulsiva esto luego de que fingiera tener cáncer para conseguir trabajo, esto de acuerdo con una investigación realizada por Vanity Fair.

Engañó a la producción

Finch ha escrito alrededor de 13 episodios de la serie de Grey’s Anatomy, de los cuales destacar “Sillent all thes years” y “Anybody have a map?”, mismos que siguen la historia de Catherine Fox, la uróloga que es diagnosticada con el mismo supuesto cáncer que la guionista había superado en la vida real.

Incluso, decidió aceptar todo tipo de cuidados y tratos especiales debido a su supuesta condición física, específicamente con una de las enfermedades más complicadas en el mundo; también se salía de los rodajes sin avisar a la producción.

El éxito de la serie

Recordemos que la serie médica más longeva de todos los tiempos en la televisión de Estados Unidos, Grey's Anatomy, estrenó su temporada número 18 en el país vecino, sin embargo, hasta las pantallas de Latinoamérica no había llegado el querido show, pero no hay plazo que no se cumpla y el canal Sony ya ha revelado que muy pronto se estrena a través de su señal.

Es de recordar que el regreso de la temporada 17 causó mucha expectación en los fanáticos, pues entre otras cosas, el Grey Sloan Memorial Hospital, se vio inmerso en la crisis sanitaria por covid-19, y la protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo) sufrió la enfermedad que la puso al borde de la muerte, lo que la llevó a alucinar y con ello a traer de regreso a personajes entrañables como su fallecido esposo Derek Shepherd (Patrick Dempsey) y George O'Malley (T. R. Knight).

