Grey's Anatomy: Ya hay FECHA para el estreno de la temporada número 18 de la serie médica en México

La serie médica más longeva de todos los tiempos en la televisión de Estados Unidos, Grey's Anatomy, ya estrenó su temporada número 18 en el país vecino, sin embargo, hasta las pantallas de Latinoamérica no había llegado el querido show, pero no hay plazo que no se cumpla y el canal Sony ya ha revelado que muy pronto se estrena a través de su señal.

Es de recordar que el regreso de la temporada 17 causó mucha expectación en los fanáticos, pues entre otras cosas, el Grey Sloan Memorial Hospital, se vio inmerso en la crisis sanitaria por covid-19, y la protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo) sufrió la enfermedad que la puso al borde de la muerte, lo que la llevó a alucinar y con ello a traer de regreso a personajes entrañables como su fallecido esposo Derek Shepherd (Patrick Dempsey) y George O'Malley (T. R. Knight).

Cuándo se estrena la temporada 18

Así en pleno 2021 y tras los fuertes rumores de que la décimo séptima temporada sería la última, llegó la 18 y con ello el fin de las teorías que predecían el adiós de Grey's Anatomy, historia creada por Shonda Rhimes y que viera la luz por primera vez el el 27 de marzo de 2005.

El estreno para la región de Latinoamérica será a través de la televisión de paga y será el próximo martes 25 de enero de 2022.

Esto no es un simulacro, tendremos la TEMPORADA 18. Leíste bien, este 2022 Meredith estará de regreso y lo mejor de todo: viene acompañada de mucho más drama. NUEVA TEMPORADA ESTRENO MARTES 25 DE ENERO, escribió el canal en sus redes sociales.

Es de recordar que fue este 30 de septiembre cuando la serie se estrenó en Estados Unidos por la cadena ABS y que se ha presentado con crossover con Station 19.

¿Cuándo se estrenala temporada 17 en Netflix?

Hasta el momento no se ha confirmado nada en la plataforma con sede en Los Gatos, California, sin embargo, los rumores entre los fanáticos apuntas a que sea antes de que la 18 llegue a las pantallas cada martes.