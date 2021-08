Grey's Anatomy: Actriz principal anuncia su retiro, ¿anticipa el final de la serie?

“Grey’s Anatomy” es una de las series favoritas en la televisión y plataformas de streaming, ha ocupado por mucho tiempo los primeros lugares en la lista de popularidad; sin embargo, podría estar por llegar a su fin y el retiro de una de las actrices principales podría confirmar esta noticia.

Hace algunos meses salieron a la luz los primeros capítulos de la temporada 17 y desde ese momento crecieron los rumores de que ésta sería la última de “Grey’s Anatomy”, algo que se confirmaría con las declaraciones de Ellen Pompeo.

Te puede interesar: Quítate Grey's Anatomy, Amazon Prime Video tiene una serie médica basada en la VIDA REAL mucho mejor

La actriz de 51 años de edad es la protagonista del exitoso drama médico desde hace 16 años, desde el primero momento logró cautivar al público con sus experiencias tanto dentro del hospital como con aquella de la vida privada en la ficción.

Sin embargo, recientemente anuncio que considera retirarse una vez que concluya “Grey’s Anatomy”, pues aseguró que no le entusiasma continuar con su carrera luego de las largas temporadas de la serie médica que conquistó todo el mundo a través de Netflix.

En entrevista para el podcast “Ladies First” con Laura Brown, dijo que las largas jornadas de filmación y viajes en tráilers entre Atlanta y Vancouver es algo que no le gustaría repetir, pues aseguró que eso “es para los más jóvenes”.

“No estoy diciendo que nunca volveré a actuar, muy bien podría hacerlo, pero no estoy emocionada por continuar mi carrera como actriz. La actuación, aunque no he hecho un millón de papeles diferentes, siento que lo he hecho”, dijo la actriz.

¿El final de “Grey’s Anatomy”?

Con estas declaraciones podrían confirmarse los rumores de que “Grey’s Anatomy” estaría por llegar a su fin con la temporada 18 que llegará en septiembre de este mismo año.

Además de que el final resulta una triste noticia par los fans, también deja un trago amargo debido a lo cortos y pocos que fueron los capítulos de la última temporada consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Aunque aún todo se trata de un rumor, pues no ha sido confirmado nada al respecto y los fans esperan que “Grey’s Anatomy” continúe dando sorpresas como lo ha hecho hasta ahora.