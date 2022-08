¡Casual! Keanu Reeves es invitado a la boda de un desconocido y sorprende al asistir

La boda está entre las fechas más especiales para una parejas y se convierte en un día inolvidable lleno de amor, aunque para un matrimonio en Reino Unido será un evento que recordarán para siempre por la llegada de un gran invitado, pues Keanu Reeves asistió de manera sorpresiva luego de recibir una invitación casual del novio al encontrarse en un bar.

Keanu Reeves destaca como uno de los actores más talentosos de Hollywood con una impactante trayectoria en el cine, aunque también ocupa un lugar especial en el corazón del público por su humildad y los actos de generosidad que ha tenido en más de una ocasión con sus fans, como el más reciente en una boda.

Keanu Reeves asiste a a la boda de James y Nikki Roadnight. Foto: Twitter @MrsNRoadnight

El pasado fin de semana James y Nikki Roadnight llegaron al altar luego de dos años juntos, sin embargo, la celebración dio un giro inesperado cuando descubrieron que Keanu Reeves se hospedaba en el mismo hotel en el que realizaban la boda y fue el novio quien se lo encontró en el área del bar, por lo que no dudó en invitarlo.

Aunque pensaban que no asistiría un miembro del personal del hotel se acercó a la novia para informarle que un “invitado muy especial” estaba afuera y quería hablar con ella. Sorprendida habló un poco con el actor, quien también se tomó algunas fotos con los invitados y platicó con ellos.

Keanu Reeves asiste a la boda de un desconocido. Foto: Twitter @MrsNRoadnight

"Fue muy amable y dijo que lo haría más tarde. No sabíamos si lo haría o no, pero fue genial que mi esposo hubiera hablado con él (…) Todo fue muy emocionante, lo fui a saludar y presentarme. Le ofrecí un trago, pero él lo rechazó y dijo que acababa de tener un vuelo largo, así que no se quedaría mucho tiempo, pero fue muy amable y amistoso y nos felicitó por nuestra boda”, recordó la novia en entrevista para Newsweek.

Actos de Keanu Reeves

Esta no es la primera vez que la estrella de “Matrix” da muestra de amabilidad, pues también se ha ganado el reconocimiento de los internautas debido a que algunos de sus actos se han hecho virales. Como aquel en el que cedió su asiento en el Metro a una mujer que cargaba una pesada bolsa, algo que llamó la atención por su caballerosidad y porque se trasladó en en transporte público pese a los millones que posee.

También se dio a conocer que en su contrato para las secuelas de “Matrix” Reeves aceptó un recorte salarial al enterarse que la producción con contaba con el presupuesto para contratar a otras estrellas como Al Pacino, con quien deseaba trabajar. Además, gracias a ello la cintas tuvieron dinero disponible para más efectos especiales.

Durante la filmación de la famosa cinta, se reveló que el actor regaló una docena de motocicletas Harley-Davidson a sus compañeros de rodaje para agradecerles: “"Solo quería dar un mayor agradecimiento a toda esta gente que me ha ayudado a hacer esto”.

El actor, de 57 años, obtuvo grandes ganancias por el éxito en la primera entrega de “Matrix” en 1999, por lo que decidió hacer una generosa donación y entregó el 70 por ciento de sus ganancias a la investigación contra la leucemia. Este acto habría surgido debido a que su hermana, la productora de cine Karina Miller, fue diagnosticada con leucemia en 1991 y luego de 10 años de lucha entró en remisión.

