Keanu Reeves, Anthony Hopkins y otros famosos que tienen Síndrome de Asperger

Cada 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, uno de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) que se caracteriza por la dificultad para socializar. A continuación te decimos qué famosos que viven con dicha condición, entre los que destacan los actores Keanu Reeves y Anthony Hopkins.

De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), este día comenzó a celebrarse desde el año 2007 en conmemoración a la fecha de nacimiento de Hans Asperger, psiquiatra austriaco que realizó estudios sobre trastornos autistas en niños.

Las personas con este trastorno suelen aislarse (Foto: Pixabay)

Características del Síndrome de Asperger

"Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) de carácter crónico y severo que se caracteriza por desviaciones o anormalidades en las capacidades de relación y comportamiento social", así define la Organización Mundial de la Salud (OMS) al Síndrome de Asperger.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, algunos de los síntomas que presentan niños y adultos con este trastorno son:

Problemas para comprender los sentimientos de otras personas o para expresar los propios.

de otras personas o para expresar los propios. Dificultades para entender el lenguaje corporal .

. Evitar el contacto visual .

. Desear estar solos . En algunos casos, querer interactuar, pero no saber cómo hacerlo .

. En algunos casos, . Tener intereses muy específicos , en ocasiones obsesivos.

, en ocasiones obsesivos. Hablar sobre ellos mismos .

. Expresarse de forma inusual o con un tono de voz extraño.

o con un tono de voz extraño. Dificultad para hacer amigos .

. Ponerse nerviosos en grupos sociales grandes.

en grupos sociales grandes. Realizar movimientos repetitivos .

. Tener reacciones al tacto poco comunes.

Famosos con Síndrome de Asperger

Keanu Reeves

(Foto: AFP)

Algunos medios internacionales han afirmado que el actor de 57 años, reconocido por la sagas Matrix (1999-2021) y John Wick (2014-2023), y películas como Punto de Quiebre (1991) y Máxima Velocidad (1994), padece del trastorno. Esto basado en su introversión y timidez al hablar con periodistas/reporteros.

Anthony Hopkins

(Foto: AP)

El icónico artista de 84 años, famoso por sus legendarias actuaciones en El Silencio de los Inocentes (1991), Hannibal (2001) y recientemente en El Padre (2020), reveló al diario The Desert Sun que fue diagnosticado con Asperger en un grado elevado. A pesar de ello, aseguró que eso lo hace ser más creativo, pues es multitareas.

Greta Thunberg

(Foto: AP)

La joven activista sueca de 19 años que lucha contra el cambio climático habló en 2019 para el portal de noticias BBC sobre su Síndrome de Asperger: "Me hace diferente y ser diferente es un regalo. Me hace pensar y ver las cosas fuera del marco tradicional. Y no me creo mentiras fácilmente, puedo ver a través de esas mentiras".

Dan Aykroyd

(Foto: AP)

El actor de 69 años, protagonista de la saga Los Cazafantasmas (1989-2021), De Mendigo a Millonario (1983) y Mi Primer Beso (1991) comentó al diario británico The Guardian que su Asperger lo ha ayudado creativamente: "A veces escucho una voz y pienso: 'Ese podría ser un personaje que podría hacer'"

Elon Musk

(Foto: BBC)

Durante su participación en el programa Saturday Night Live, el empresario millonario de 50 años, fundador de la empresa SpaceX y la fabricante de autos Tesla, reveló en 2019 que padece de esta condición: "Estoy haciendo historia esta noche como la primera persona con Asperger en presentar SNL. O por lo menos el primero en admitirlo".

