Ricky Martin prefería ser actor que cantante y así lo reveló en su juventud: VIDEO

Hoy en día cuando se piensa en Ricky Martin, lo normal es imaginarlo como el cantante latino pop más exitoso de los últimos 30 años. No es poco decir que a finales de la década de los 90 y principios de este siglo, Ricky era el artista más lucrativo a nivel mundial, con un contrato multimillonario que le permitió crear discos y giras en todo el mundo.

Porque sí, Ricky Martin alguna vez fue ese joven que surgió en Menudo y cautivó al público de Puerto Rico y latitudes vecinas. Pero luego, con 19 años de edad, llegó a México para estelarizar la telenovela "Alcanzar una Estrella II" en 1991, a lado de figuras como Angélica Rivera, Pedro Fernández, Erik Rubin, Bibi Gaytán y Sasha Sokol.

Es fácil pensar en el Ricky Martin cantante, pero él mismo confesó alguna vez que la actuación llamó a su puerta de manera tan contundente que deseaba dedicarse más a eso que a cantar.

Fue en diciembre de 1993, en el programa de Don Francisco "Sábado Gigante" donde Ricky se presentó para platicar de su presente y futuro. En ese momento llegó con su segundo álbum solista bajo el brazo, "Me Amarás", del que se desprendieron varios sencillos, los más destacados "Me Amarás" y "Qué día es hoy", bajo la producción de Juan Carlos Calderón, quien había hecho exitoso a Luis Miguel en sus primeros discos.

Tras esto, parecía que cantar era lo único que pasaba por la mente de Ricky Martin, ya con la experiencia reciente de haber hecho una telenovela exitosa en México, "Alcanzar una Estrella II" (1991) e incluso alguna obra de teatro a lado de Angélica Vale. Pero no, no sólo la música lo llamaba.

En esa ocasión, Ricky Martin confesó a Don Francisco que se tomó un par de años para prepararse, para estudiar actuación y fue así que le eligieron en ese 1993 para actuar en la telenovela/serie más longeva de Estados Unidos, "General Hospital", donde durante un año haría el papel de Miguel Morez. esto sucedió entre 1994 y 1995.

"Yo soy un artista, creo que un artista mire Broadway, teatro, tienes que cantar y actuar bien. Sí me gusta ver la reacción del público en el escenario, sentir el aplauso es maravilloso, pero también estar en escena como actor me ayudó a conocerme el cambiar de personalidades. Pronto seguiré cantando, no voy a dejar de cantar", precisó Ricky Martin a Don Francisco.